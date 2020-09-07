Global markalarla Türk tasarımcıların buluşma noktası: MILAGRON

MILAGRON, dünyasının her bir noktasını inşa ederken, insanların alışveriş süreçlerini kısaltmayı ve daha verimli hale getirmeyi kendisine birincil hedef olarak belirledi. Müşterilerin satın aldıkları ürünün kalitesinden tereddüt etmedikleri, ürünlere kolay ulaştıkları ve bu sayede zaman tasarrufu sağladıkları bir platform yarattı. Müşterilerin stillerine bambaşka dokunuşlar yapmalarını sağlayacak özel tasarım ürünlere ulaşabildikleri, her ihtiyaçlarına en doğru cevabı sunabilen bir platform kurmak için birçok dilde farklı anlamı olan, daima güzel şeyler çağrıştıran, sevilesi ‘Mila’ ile uzun yıllar boyunca rahatlığıyla ve şıklığıyla birçok tasarımı güzelleştirmiş bir ipek kumaş türü olan ‘Gron’un hikayesini yazdı. Böylelikle MILAGRON 24 Ağustos tarihinde sizlerle buluştu.

Çocukluğumuzdan itibaren hayatımızın bir noktasında tanıştığımız ve sonrasında rahatlığından ya da estetiğinden bir türlü vazgeçemediğimiz global markaların klasik ürünleriyle, ortaya çıkarttıkları koleksiyonlardan gurur duyduğumuz Türk tasarımcıların ürünlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. MILAGRON, Milagron.com'da sizlere sunmayı dört gözle beklediği yeni markalar ve özel koleksiyonların yanı sıra iş birlikleriyle, hayatınızda bir yer edinmeyi, yenilikler ile sizleri şaşırtmayı ve hayatlarınıza güzel dokunuşlar yapabilmeyi arzuluyor.