Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Glokoma bağlı görme kaybından korunmak için 10 öneri
11.03.2020 - 13:27 |

Glokoma bağlı görme kaybından korunmak için 10 öneri

Glokom, göz sinirinde tahribat yaratarak görme alanını daraltan ve körlüğe yol açan sinsi bir göz hastalığı… Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak bilinmesine rağmen, göz tansiyonunun yüksek olmadığı glokom tipleri de var. Glokom tedavisi için göz damlaları, lazer ve ameliyat gibi tedavi seçenekleri mevcut.

Glokoma bağlı görme kaybından korunmak için 10 öneri

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, 7-13 Mart Glokom Haftası nedeniyle, glokomun görme kaybı yaratmasını önlemek için 10 maddelik önerilerde bulundu. Glokomu olanlar veya glokom riski taşıyanların uyması gereken bu önerileri, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar anlattı.

1. Görmenizi çalmadan önce bu sinsi hırsızı yakalayın: Eğer glokom riskiniz varsa, göz doktorunuza düzenli kontrole gidin. Bu, erken tanı imkanı sağlar. Ayrıca glokom damlalarınızı düzenli kullanmayı unutmayın.

2. Kortizon kullanımınız varsa, göz doktorunuza bildirin: Yüksek doz veya uzun süreli kortizon kullanımı göz tansiyonunuzu yükseltebilir.

3. İyi görebilmek için, iyi beslenin: Her gün düzenli olarak sebze ve meyve tüketin. Sebze ve meyveler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde glokomdan korunma sağlar.

4. Egzersiz yapın ama dikkatli: Kalp hızınızı artıran yoğun egzersiz, göz basıncınızı da artırabilir. Ama orta tempolu yürüyüş ve düzenli egzersiz göz basıncınızı düşürebilir. Eğer ağırlık kaldırıyorsanız, egzersiz sırasında nasıl nefes alıp vereceğinizi gösteren bir eğitmeniniz olsun.

5. Gözlerinizi kazalardan koruyun: Göz yaralanmaları glokoma yol açabilir. Riskli sporlar ve işler sırasında koruyucu gözlük takın.

6. Baş aşağı pozisyonlardan kaçının: Eğer glokomunuz veya glokom riskiniz varsa, başınızı uzun süre kalbinizden aşağı seviyede tutmayın. Baş aşağı pozisyonlar göz basıncınızı artırır. Sırt ağrısı ve esneme için kullanılan yer çekimi botları ve inversiyon sehpaları ile kimi yoga pozisyonları baş aşağı pozisyon içerir, bunlardan kaçının.

7. Doğru pozisyonda uyuyun: Eğer glokomunuz varsa, gözünüzü yastığa veya kolunuza bastırarak uyumayın. Uyku apnesi (uykuda horlama ve solunum durması) olanlar, glokom geliştirme riski ve glokomlarının daha şiddetli olması riski taşırlar.

8. Gözünüzü güneş ışığından koruyun: Güneşin UV ışınlarının glokom tiplerinden birisi ile ilişkisi saptanmıştır. Güneşe çıkarken, polarize güneş gözlüğü ve şapka takın.

9. Ağız temizliğinize dikkat edin: Diş eti hastalığı ile göz siniri hasarı arasında ilişki saptanmıştır. Dişlerinizi her gün fırçalayın, diş ipi kullanın ve diş doktorunuza düzenli kontrollere gidin.

10. Göz doktorunuza kan basıncı (vücut tansiyonu) ilaçlarınız hakkında bilgi verin: Uyku sırasında kan basıncınız çok düşüyorsa, bu durum glokom hasarını artırabilir. Eğer gece aldığınız vücut tansiyonu haplarınız varsa veya sersemlik hali gibi düşük tansiyon belirtileriniz varsa, bunu göz doktorunuza söyleyiniz. Göz doktorunuz, vücut tansiyon ilaçlarınızı düzenleyen doktorunuzla bu konuyu görüşebilir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Atacağınız kararsız adımlar sizi zor duruma düşürebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyifli kılacaktır. Akşam için sevdiklerinizle keyifli programlar yapabilirsiniz. Gün içinde harcamalarınıza özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma ortamınıza daha fazla yaratıcılık katmak isteyebilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz önem kazanabilir. İlerleyen zamanlarda daha akıcı koşullar var. Arkadaşlarınızla sohbet etmek için bir araya gelebilirsiniz. Aşk hayatınız hareketlenebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bireysel olarak yaratıcılığınızı kullanmak sizi keyiflendirecektir. Aklınıza birden fazla fikir gelebilir.  Hepsini bir güne sığdırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz konularda harcamalar yapabilirsiniz. Aşk hayatınız için farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlar için keyifli organizasyonlar yapabilir, arkadaşlarınızı dâhil edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Toprak veya emlak ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişten getirilen konular sizin keyfinizi kaçırabilir. Enerjinizi çabuk toparlayacaksınız. Yaratıcı olduğunuz konulara önem verebilirsiniz. Alışveriş için uyun bir gün olabilir. Sohbet edeceğiniz kişilerle görüşebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Birden gelen fikirleri etrafınızdaki insanlarla paylaşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda kararsız kalabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için zaman ayırabilirsiniz. İmajınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Kendinizi fazla yormayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda yenilik içinde olabilirsiniz. Yeteneklerinizi yeni şeyler yaratmak için kullanabilirsiniz. Bireyselliğiniz ön plana çıkabilir. Gün içinde kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yanında keyifli hissettiğiniz kişilerle program yapabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinizle ilgilenmek için daha çok fırsatınız olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başlangıçlar yapabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün fakat ileriyi düşünmenizde fayda var. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz ortamlarda görüşebilirsiniz. Küçük sürprizler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi hapseden kontrol dışı olaylar tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Akışı değiştirmek için çaba içinde olabilirsiniz. Aniden gelen fikirleri değerlendirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işleriniz daha akıcı hale gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda çaba göstereceksiniz. Keyif aldığınız konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geleceğinizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Yeni fikirlere açıksınız. İlgi alanınız olan konularda daha fazla kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba göstereceksiniz. Sevdiğiniz kişilerle planlar yapabilirsiniz. Alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni fikirlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir. İşleriniz istediği gibi gitmediğinden sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kararsız kalmamaya özen göstermelisiniz. Üstleriniz ile iletişiminize dikkat edin. Hedeflerinize ulaşabilmeniz için kendinizi olduğunuzdan farklı göstermeyin. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak ve başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Sevdiğiniz şeyler için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aniden gelen fikirlerinizi uygulamak isteyebilirsiniz. Yeni yolculuklar ve planlar keyfinizi yerine getirebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sevdiklerinizle organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış olaylar nedeniyle kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamayın. Fikirlerinizi herkesle paylaşmamaya özen gösterin. Yaşadığınız olaylar karşısında kabullenme içinde olabilirsiniz. Sakin kalın. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusuDevamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekKoronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkacağız?
Emre Kara
Emre KaraBu şarkıyı da mı o yaptı?
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu Bıyıklıoğluİllüzyonunun farkında mısın?
Betül Yergök
Betül YergökKaçıngan bağlananlardan kaçın
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDişlerimiz neden aşınır?
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginNasır nedir, nasıl geçer?
Dermatolog Dr. Neslihan Dolar
Dermatolog Dr. Neslihan DolarAmeliyatsız yüz germe
Hülya Nida
Hülya NidaDoğum haritamızı bilmek ne işimize yarar?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüTellerim çıktıktan sonra dişlerim bozulur mu?
Asuman Korugan
Asuman Koruganİtirazım var
En Çok İzlenen Videolar
Sarımsaklı Ekmek Nasıl Yapılır? Peynirli Sarımsaklı Ekmek TarifiSarımsaklı Ekmek Nasıl Yapılır? Peynirli Sarımsaklı Ekmek Tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağlayan kek tarifi - Ağlayan kek nasıl yapılır?

Ağlayan kek tarifi - Ağlayan kek nasıl yapılır?

Glokoma bağlı görme kaybından korunmak için 10 öneri

Glokoma bağlı görme kaybından korunmak için 10 öneri

Karın kaslarını çalıştıran yoga pozları

Karın kaslarını çalıştıran yoga pozları

Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Sıradaki Haber