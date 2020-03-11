Glokoma bağlı görme kaybından korunmak için 10 öneri

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, 7-13 Mart Glokom Haftası nedeniyle, glokomun görme kaybı yaratmasını önlemek için 10 maddelik önerilerde bulundu. Glokomu olanlar veya glokom riski taşıyanların uyması gereken bu önerileri, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar anlattı.

1. Görmenizi çalmadan önce bu sinsi hırsızı yakalayın: Eğer glokom riskiniz varsa, göz doktorunuza düzenli kontrole gidin. Bu, erken tanı imkanı sağlar. Ayrıca glokom damlalarınızı düzenli kullanmayı unutmayın.

2. Kortizon kullanımınız varsa, göz doktorunuza bildirin: Yüksek doz veya uzun süreli kortizon kullanımı göz tansiyonunuzu yükseltebilir.

3. İyi görebilmek için, iyi beslenin: Her gün düzenli olarak sebze ve meyve tüketin. Sebze ve meyveler içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde glokomdan korunma sağlar.

4. Egzersiz yapın ama dikkatli: Kalp hızınızı artıran yoğun egzersiz, göz basıncınızı da artırabilir. Ama orta tempolu yürüyüş ve düzenli egzersiz göz basıncınızı düşürebilir. Eğer ağırlık kaldırıyorsanız, egzersiz sırasında nasıl nefes alıp vereceğinizi gösteren bir eğitmeniniz olsun.

5. Gözlerinizi kazalardan koruyun: Göz yaralanmaları glokoma yol açabilir. Riskli sporlar ve işler sırasında koruyucu gözlük takın.

6. Baş aşağı pozisyonlardan kaçının: Eğer glokomunuz veya glokom riskiniz varsa, başınızı uzun süre kalbinizden aşağı seviyede tutmayın. Baş aşağı pozisyonlar göz basıncınızı artırır. Sırt ağrısı ve esneme için kullanılan yer çekimi botları ve inversiyon sehpaları ile kimi yoga pozisyonları baş aşağı pozisyon içerir, bunlardan kaçının.

7. Doğru pozisyonda uyuyun: Eğer glokomunuz varsa, gözünüzü yastığa veya kolunuza bastırarak uyumayın. Uyku apnesi (uykuda horlama ve solunum durması) olanlar, glokom geliştirme riski ve glokomlarının daha şiddetli olması riski taşırlar.

8. Gözünüzü güneş ışığından koruyun: Güneşin UV ışınlarının glokom tiplerinden birisi ile ilişkisi saptanmıştır. Güneşe çıkarken, polarize güneş gözlüğü ve şapka takın.

9. Ağız temizliğinize dikkat edin: Diş eti hastalığı ile göz siniri hasarı arasında ilişki saptanmıştır. Dişlerinizi her gün fırçalayın, diş ipi kullanın ve diş doktorunuza düzenli kontrollere gidin.

10. Göz doktorunuza kan basıncı (vücut tansiyonu) ilaçlarınız hakkında bilgi verin: Uyku sırasında kan basıncınız çok düşüyorsa, bu durum glokom hasarını artırabilir. Eğer gece aldığınız vücut tansiyonu haplarınız varsa veya sersemlik hali gibi düşük tansiyon belirtileriniz varsa, bunu göz doktorunuza söyleyiniz. Göz doktorunuz, vücut tansiyon ilaçlarınızı düzenleyen doktorunuzla bu konuyu görüşebilir.