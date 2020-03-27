Glukoz Nedir? Glukoz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Glukoz, karbonhidrat içeren gıdalardan sağlanan vücudun ana enerji kaynağı şeklinde tanımlanabilir. Halk arasında glukoz kan şekeri şeklinde bilinmektedir.



Glukoz Nedir?



Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar insan beslenmesinin temelini oluşturan üç ana ve büyük besin kategorisidir. Glukoz ise karbonhidratların yapı taşı olarak açıklanabilir. Bu sözcük Yunanca dilinde tatlı anlamına gelir. Glukoz vücudun ana enerji kaynağıdır. Üzüm olmak üzere meyvelerin içerisinde yüksek oranda bulunmaktadır. Bununla beraber halk arasında üzüm şekeri şeklinde isimlendirilmiştir. Fizyolojik faaliyetlerin sağlıklı bir biçimde devam etmesi adına yeterli miktarda karbonhidrat tüketmek oldukça önemlidir.



Patates, unlu besinler, kuruyemiş, pirinç, meyve türleri yüksek oranda karbonhidrat içermektedir. Karbonhidrat içeren gıdalar sindirim kanalından geçerken türlü enzimatik faaliyetler neticesinde parçalanarak Yapı taşları olan glukoza dönüştürülmektedir. Glukoz bağırsaklardan emilip kana karışmaktadır. Bundan ötürü kan şekeri şeklinde de isimlendirilir. kan ile taşınan glukoz, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere daha kompleks karbonhidratlara dönüştürülüp kaslarda ve karaciğerde depolanır.



Glukoz Kaç Olmalı?



Glukoz normal aralıkları içerisinde tutabilmek vücudun sağlıklı ve etkili çalışması için oldukça önemlidir. Şeker hastası olan kişilerin glukoz seviyelerine bilhassa dikkat etmeleri gerekir. Yemekten önce sağlıklı bir kişinin glukoz oranı dekübre başına 90-130 miligram şeklindedir. yemekten bir ya da iki saat sonra bu, 180 mg / dL’den az olmalıdır.



Glukoz Düşüklüğü Nedenleri



Glukoz düşüklüğü yani hipoglisemi; öğün atlama, uzun süreli aç kalma, türlü ilaçlar, çok aşırı fiziksel aktivite, kalp böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, aşırı miktarda insülin üretimine neden olan pankreas tümörleri, alkol zehirlenmesi, aşırı yorgunluk gibi pek çok nedene bağlı şekilde oluşabilir. Fakat acil servislere başvuran hipoglisemi vakalarının yüzde seksen kadarı şeker hastalığından kaynaklı olduğu belirtilmektedir. İnsülin başta olmak üzere şeker hastalarının ilaçları yanlış kullanımı hipoglisemiye neden olabilir.



Glukoz Yüksekliği Nedenleri



En mühim nedeni diyabet yani şeker hastalığıdır. Yeterince tedavi almayan şeker hastalarının kan glukozu devamlı yüksek seyretmektedir. Şeker hastalığının yanı sıra aşırı derecede strese maruz kalmak, böbrek hastalıkları, pankreas kanserleri, türlü hormonal rahatsızlıklar gibi durumlar hiperglisemiye sebep olan nedenlerden bazılarıdır.