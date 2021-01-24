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24.01.2021 - 09:57 |

Gluten alerjisi (gluten intoleransı) nedir? Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir?

Bazı kişilerin vücudu temel besin maddelerine karşı aşırı şekilde duyarlıdır. Bu duyarlılık alerjik reaksiyonları da beraberinde getirmektedir. Gluten de bu maddelerden bir tanesidir. Gluten alerjisi (gluten intoleransı) nedir? Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir? Gluten alerjisinde nelere dikkat edilmelidir? Gluten alerjisi ile ilgili tüm merak edilenleri derledik.

Gluten alerjisi (gluten intoleransı) nedir? Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir?
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Gluten, arpa, buğday ve çavdar gibi tahılların içinde bulunan bir proteindir. İnsanların bu proteinlere karşı bazı alerjik reaksiyonları olabilmektedir. Alerjik rahatsızlıkların genel olarak etkili bir tedavisi yoktur ancak doktor kontrolü ile belirli bir seviyede tutulabilmektedir. Gluten de tedavisi olmayan alerji grubunun içerisinde yer almaktadır. 

Gluten alerjisi (gluten intoleransı) nedir? 

Gluten alerjisi arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllara hassasiyeti olan insanların belirli bir tepki verme durumudur. Bu durumda klasik alerji belirtilerinden farklı olarak glutenden ötürü olan alerjilerde vücut sindirim sistemi ile tepki vermektedir.

Sindirim sisteminin ciddi şekilde bozulması durumunda ishal, mide ağrısı ve gaz sancısı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Gluten alerjisinin kontrol altına alınmaması durumunda bağırsak iltihabı görülebilmektedir. 

Gluten alerjisinin belirtileri nelerdir? 

Gluten alerji klasik alerji tipleri gibi belirtiler göstermemektedir. Bu nedenle de anlaşılması diğer alerjilerden daha da zor bir hal almaktadır. Vücudun düzenli bir şekilde takibi ile gluten alerjisinin belirtileri fark edilebilmektedir. Gluten alerjisinin anlaşılmasının en kesin yolu kan testi yapılarak değerlere bakılmasıdır.

Gluten alerjisinin genel belirtileri ise şunlardır; 

- İshal, kabızlık. 

- Mide ağrısı ve mide yanması.

- Kusma.

- Halsizlik.

- Burun tıkanıklığı.

- Anemi.

- Eklem ağrısı.

- Deri döküntüsü.

- Depresyon.

- Boy uzaması geriliği, kilo alamama ve kas zayıflığı.

- Kemik erimesi.

- Zihinsel yorgunluk.

- Soluk renkli ve hissedilir derecede kötü kokulu dışkılama

- Bağ ağrısı.

- Adet döneminde yaşanan gecikmeler.

- El ve ayaklarda karıncalanma

- Burun kanaması 

- İştahsızlık. 

- Saç dökülmesi.

- El ve ayaklarda hissizlik.

- Deride kaşıntılara bağlı kanamaların artması. 

- Açıklanamayan nöbetler.

Gluten alerjisinde nelere dikkat edilmelidir?

Gluten alerjisi olan insanların beslenmelerine oldukça dikkat etmeleri gerekmektedir. Özellikle alınan tüm ürünlerin içeriğine bakılarak tüketilmesine dikkat edilmelidir. Beslenme düzeyi dengeli bir şekilde bir plana bağlı kalarak oluşturulmalıdır. Bolca sıvı tüketilmelidir. Vücudun proteine karşı verdiği tepki nedeniyle alınamayan proteinin yerine geçecek besinler tüketilmelidir. Balık yağı bu anlamda önemli bir besindir. Özellikle gluten alerjisi olan kişiler için zencefil çayı tüketimi önerilmektedir. 

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