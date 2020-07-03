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03.07.2020 - 18:55 |

Göğüs estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, son yıllarda meme etrafında, koltuk altında, meme yanlarında bulunan fazla yağların alınması da meme estetiği operasyonlarına dahil edildiğini ifade etti. Op. Dr. Sezgin, göğüs estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler gerekenleri açıkladı.

Göğüs estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler
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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin: "Operasyon genellikle meme dikleştirme, meme küçültme veya meme büyütme yani meme protezi şeklinde kısaca sıralanabilir. Meme, çeşitli faktörlerle sarkan deforme olabilen veya atrofi olup volümünü yitirebilen bir özelliğe sahiptir. İdeal memenin güzelliğini meme volümü ve boyutları, meme ucunun orantısı, meme ucunun büyüklüğü ve meme dokusu etrafı belirler” dedi.

Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, yaş ilerledikçe meme sarkmasının daha sık görüldüğünü belirtti. Op. Dr. Sezgin sözlerine şöyle devam etti: 

-Spor yapmamak, yanlış beslenmek, sık ve fazla kilo alıp vermek, emzirmek, meme dokusunun sarkmasına estetiğini kaybetmesine neden olur.

-Emzirme bittikten sonra bu operasyonu tavsiye edebiliriz genellikle 4-6 ay sonra yapılabilir. Operasyonda amaç meme dokusunun büyüklük, diklik ve orantı yönünden estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır.

-Meme dokusu günümüzde daha az iz ile forma sokulabilen bir teknikle yapılıyor. Meme büyütme, meme dikleştirme ile aynı anda yapılabilir.

-Aynı şekilde meme dikleştirme yaparken de meme etrafındaki fazla yağ dokusunu alıyor ve meme etrafının da estetiğini sağlıyoruz. İleriki yaşlarda meme büyümesi ve sarkması daha sık görülüyor.

-Meme küçültme yaparken mutlaka vücudun orantısına ve kilo durumuna dikkat edilmelidir. Vücuda orantılı meme boyutu yapmak estetik görünümü arttırır.

-Gelişen teknikler sayesinde, yaşlanmanın etkisiyle biriken yan yağlar, koltuk altı ve kenarlardaki yağlar alınarak da operasyon gerçekleştirilebilir. Rutin olarak ihtiyaca göre kollardaki yağ birikimleri de alınabilir.

-Kollardaki sarkmalar da meme estetiği yapılırken aynı operasyonda yapılabilir. Genellikle meme dikleştirme operasyonları ileri yaşta doğum yapmış hanımlarda daha sıklıkla yapılan operasyonlardır.

-Meme küçültme ve büyütme yani meme protezi yerleştirme işlemi daha genç yaşlarda daha sık yaptığımız operasyonlardır.

Ameliyat sonrasında 3-4 hafta özel bir korse giyilmesini önerdiklerini kaydeden Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, göğüs estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı: 

-2 ay ağır kaldırmamak, 6-8 hafta sportif faaliyetlerden uzak kalmak gibi kurallara dikkat edilmesi gerekir.

-Cildin yapısına bağlı olarak yıllar içinde memede yeniden sarkma oluşabilir. Bu durum, kilo kontrolü, spor ve beslenme gibi etkenlerle kontrol edilebilir.

-Meme büyütme operasyonlarından sonra, memede kapsül denilen sertleşme oluşabilir. Bu durum düzenli masaj ve doktor kontrolü ile kontrol altında tutulabilir.

-Meme protezlerini her 10 senede değiştirmek yenilemek tavsiye edilir. Meme küçültme, dikleştirme ve büyütme operasyonlarından sonra emzirmek mümkündür.

-Gelişme anomalisi asimetri gibi deformite durumlarında genç yaşlarda da bu operasyon gerekebilir. Deforme göğüslerin, kişilerde psikolojik olumsuzluk yaratabileceği, özgüven eksilmesine neden olabileceği unutulmamalıdır.

 

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