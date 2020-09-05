Gökhan İsminin Anlamı Nedir? Gökhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Gökhan isminin kökeni Türkçeden gelmektedir. Bu sebeple de ülkemizde oldukça popüler olan isimler arasında yer alır. Bu isim erkek çocuklarına konulmaktadır.



Gökhan Ne Demek?



Gökhan ismi eski Türkçeden gelen bir isimdir. Eski Türk boylarında inanılan gök tanrısına verilen isimdir.



Gökhan ismindeki kişiler çok aktif insanlardır. Entellektüel oldukları söylenebilir. Yeni şeyler öğrenmek onlar için oldukça keyiflidir. Öğrendikleri şeyleri yaşamlarında kullanır ve sorunları bu şekilde çözerler. Gelecekle ilgili ön sezileri vardır. Bu nedenle bazen kendilerini medyum gibi de hissedebilirler. Parasal konularda başarılı yatırımlar yaparlar. Düzenli hayattan hoşlanırlar.



Para mevzuları Gökhan ismindeki kişiler için oldukça önemlidir. Bazen para ile ilgili konularda sıkıntıya düştükleri durumlar da olabilmektedir. Doğuştan liderlik vasıfları vardır. İnsanları çok kolay bir şekilde etkileri altına alabilirler. Güçlü bir iradeleri vardır. Bu sebeple yenildikleri çok sık görülen bir durum değildir. İnsanlar Gökhan ismindeki kişileri gizemli bulmaktadır. Bu sebeple de bu kişilerin arkasından çok fazla konuşmalar olur. Düşündüklerini çok rahat bir şekilde anlatabilirler. Karşılarındaki insanlara hitapları oldukça saygılıdır.



Ön sezileri çok güçlü insanlardır. Sanata da yetenekleri vardır. Yaptıkları işe kolay bir şekilde konsantre olabilirler. Motivasyonları her zaman en üst seviyededir. Sinirlenmeye ve şiddet gösterileri yapmaya meyilleri vardır. Yok sayılamayacak insanlardır. Bu sebeple de hafife alınmamaları gerekir.



Gökhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Gökhan ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almamaktadır. Fakat anlamı araştırıldığında Gökhan isminin çocuğunuza konulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Caiz olmayan isimler listesinde Gökhan ismi bulunmamaktadır. Bu sebeple gönül rahatlığı ile çocuğunuza bu ismi verebilirsiniz.