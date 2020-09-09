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09.09.2020 - 03:31 |

Golden Retriever Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Golden Cinsi Hakkında Bilgiler

Günümüzde Golden Retriever hemen hemen yerde bulunmakla birlikte aslen İskoçya ve İngiltere asıllı bir köpek cinsi olmaktadır. Bu cins köpekler hemen hemen her yaştan insan tarafından çok sevilmekte ve ilgi odağı halinde olmaktadır. Bu nedenle Golden Retriever köpek özellikleri nelerdir? Yavru Golden Retriever köpeği cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Golden Retriever Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Golden Cinsi Hakkında Bilgiler
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Golden Retriever cinsi köpekler genel olarak sevgi dolu, akıllı, uslu ve zeki köpekler olarak bilinmektedirler. Kolaylıkla eğitilen bu cins köpekler genelde çocuklarlayken de oldukça güvenilir ve nazik bir şekilde oyun oynarlar.

Golden Retriever Köpek Özellikleri Nelerdir?

Golden Retriever günümüzde en popüler olan köpek ırkıdır. Her ne kadar adları golden olsa dahi aslında bu cins köpeklerin ilk örnekleri siyah renklidir. Günümüzde hala bazı yerlerde siyah renge sahip golden cinsi köpekler oldukça yaygındır. Ayrıca bu cinsin özelliklerinden biri en sık bakılan aile köpeklerinden olmasıdır. Ayrıca özellikleri bakımından bir de en zeki köpekler yani IQ testinde elde edilen sonuca göre testlerde 4. sırada yer almıştır. Golden Retriever, sadık ve kendine güvenen karaktere sahip olmasının yanında birde sahibini mutlu etmeye hevesli olan bir ırktır.

Yavru Golden Retriever Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Dünyanın en tatlı köpek cinsi olan Golden Retriever cinsi köpeklerin yavruları daha da tatlı ve sevimlidir. Gerçekten de sahibine çok bağlı olurlar ve çok sevecen köpeklerdir. Yavru olan bu köpeklerin bakımı oldukça rahattır. Çocuklar ile en iyi anlaşan yavru köpek cinsleri bu cinslerdir. Amerika başta olarak tüm dünya da en fazla birlikte yaşanılan köpek cinslerinden biridir.

Golden Retriever Karakter Özellikleri

Golden Retriever cinsi köpekler çok hoşgörülü ve de çok oyuncu, baş etmesi oldukça kolay olan cinslerdir. Golden Retriever cinsi köpekler genel olarak insanlar ve diğer köpekler ile çok iyi anlaşırlar. Tipik olarak bu köpekler korktukları zaman havlarlar ama genelde arkadaş canlısı olmaları ile bilinmektedir. Golden Retriever cinsleri özellikle çok sosyal oldukları nedeni ile tercih edilirler. Ayrıca bu köpekler rehber köpek olarak da eğitilebilirler.

Golden Retriever cinsi köpekler genel olarak çok sabırlı olma özellikleri ile bilinmekte olup bu köpekler çocuk bakıcılığı bile yapabilecek kadar güvenilirler. Çocuk bakıcılığının yanı sıra görme engellilere de çok yardımcı olan köpek olarak nitelendirilen bir cinstir. Ayrıca karakter özelliği bakımından aktif, güvenilir ve de mükemmel bir aile köpeği olmaktadır. Golden Retriever cinsi köpekler, diğer hayvanlar da dahil herkes ile dost canlısı olduğu için koruma görevi pek beklenmemelidir.

Golden Retriever Fiziksel Özellikleri

Bu ırk genelde krem renginden altın rengine kadar farklı değişebilen kürkü ile güzel yapılı bir köpektir. Dış tüyleri genelde su geçirmez olup iç tüyler ise çok sıktır. Bunların kafalarının yapısı uca doğru incelenirken yine de geniş ve de güçlü sayılabilen ağız kısmı iridir. Genelinin dişleri makas gibidir ve belirgin bir şekilde alın çıkıntıları bulunmaktadır. Gözler koyu bir renge sahip olan bu ırkın göz kenarları kahverengi olmaktadır. Ayrıca fiziksel olarak bakıldığında kulakları orta büyüklükte olup düşüktür.

Kuyrukları uzun ve düz olur genellikle kıvrık bir şekilde tutulmaz. Golden Retriever köpeklerin genel ağırlıkları erkeklerde 29 kg ile 34 kg arasında iken dişilerde 25 kg ile- 29 kg arasındadır. Yükseklikleri ise erkeklerde 56cm ile 61 cm, dişilerde ise 51 cm ile 56 cm arasında değişmektedir. Golden Retriever cinsi köpeklerin ortalama ömürleri 10 yıl ile 12 yıl arasındadır.

 

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