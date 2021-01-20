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20.01.2021 - 14:28 |

Görme bozukluğu ve göz hastalıkları beyin tümörü belirtileri arasında yer alır mı?

Görme bozukluğu ülkemizde sık görülen hastalıklardan biridir. Özellikle gözünü fazla yoran insanlar daha sık görülmektedir. Fazla kitap okuma, der çalışma ve bilgisayar başında çok vakit geçirme bu riski arttıran faktörlerdendir. Görme bozukluğu ve göz hastalıkları beyin tümörü belirtileri arasında yer alır mı? Göz hastalıkları çeşitleri nelerdir ve benzeri ayrıntıları derledik.

Görme bozukluğu ve göz hastalıkları beyin tümörü belirtileri arasında yer alır mı?
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Görme bozukluğu her yaşta ortaya çıkabilen, göz de olan bir rahatsızlık sonucu oluşabilmekle birlikte başka bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkmaktadır.

Görme bozukluğu ve göz hastalıkları beyin tümörü belirtileri arasında yer alır mı? 

Görme bozukluğu hastalığı, göz de meydana gelmiş bir rahatsızlık sonucu oluşabilmektedir. Bu rahatsızlıklar miyop, hipermetrop, renk körlüğü gibi doğuştan bir hastalıktan kaynaklı olabilir. Bir göz doktoruna danışılması gerekmektedir.

Görme bozukluğu aynı zamanda başka bir hastalık sonucu da belirti olarak ortaya çıkmış olabilir. Buna örnek olarak beyin tümörü verilmektedir. Beyin bütün duyu organlarının kontrol merkezi olduğu için ondan meydana gelen bir sıkıntı göz gibi diğer duyu organlarını da etkileyebilmektedir. Bu sebeple görme bozukluğu bir göz hastalığından dolayı olabilmekle birlikte beyin de meydana gelen beyin tümörü gibi bir hastalıktan dolayı da oluşmuş olabilir.

Beyin tümörü nedir?

Beyin tümörü, beyinde ki hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi sonucu beyinde bir kitlenin meydana gelmesidir. Bu kitle zaman geçtikçe büyümekte ve kafaya baskı yapar hale gelmektedir. En yüksek riskli hastalıklardan biridir. Her yaş aralığında görülebilmekte olup belli bir yaşa özgü olan bir hastalık değildir.

İki türü mevcuttur. İyi huylu ve kötü huylu. İyi huylu tümörlerin iyileşme süreci daha hızlı ve kolay olmaktadır. Ancak kötü huylu tümörler yüksek ölüm riski ve felç riski taşımakta aynı zamanda tedavisi de daha zorlayıcıdır. Beyin tümörünün en belirgin belirtisi sancılı baş ağrısıdır. Sık sık bu belirti meydana geliyorsa bir beyin cerrahına başvurmanız faydalı olacaktır.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Her hastalıkta olduğu gibi beyin tümörü de insan sağlığı üzerinde çeşitli belirtiler göstermekte ve bu belirtiler hastalığın tanılanmasına yardımcı olmaktadır. Belirtilerin en kuvvetlisi şiddetli baş ağrısıdır. Bunun yanında büyük bir belirti olarak hasta epileptik nöbete benzeyen bayılma belirtisi gösterebilmektedir.

Görme bozukluğu, yürüme de dengesizlik, kol ve bacakta uyuşma hissi, bulanık görme, çift görebilme, kusma, mide bulantısı, kişilik de bazı değişikliklerin oluşması, mimikler de ve refleksler de yavaşlama gibi belirtiler göstermektedir. Bunlardan birini dahi gösteren insanların bu durumu ciddiye alması gerekmektedir.

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