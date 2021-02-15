Göz Ağrısı Neden Olur? Sol Ve Sağ Göz Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Göz ağrısı, genellikle ilaç tedavisine gerek duyulmadan kendiliğinden geçer. Gözün yüzeyinde hissedilen ağrılar, çizilme, yanma, kaşıntı şeklinde hissedilir. Gözün derinliklerinde hissedilen ağrılar ise, zonklama be bıçaklama şeklinde hissedilir.

Sol ve Sağ Göz Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Gözün yüzeyinde hissedilen oküler ağrılar, genellikle yabancı bir cisim, enfeksiyon ya da travmadan dolayı gözde meydana gelen tahrişten kaynaklanabilir. Bu tür göz ağrıları ise, genellikle dinlenme ve göz damlaları ile tedavi edilir. Gözün derinliklerinde hissedilen orbital ağrılar ise, bıçaklama ve zonklama şeklinde meydana gelir ve hayatı olumsuz etkiler. Bu nedenle de derin bir tedavi gerektirebilir. Göz ağrısı, yanında görme kaybı ile birlikte ortaya çıkarsa acil bir tıbbi sorunun göstergesi olabilir. Bu gibi durumlarda göz ağrısı yaşarken görme yetinizi kaybettiğinizi de hissediyorsanız hemen göz doktorunuz ile iletişime geçmeniz gerekir.

Göz Ağrısının Nedenleri

Göz ağrısı tek başına hissedilebileceği gibi her iki gözde de hissedilebilir. Göz ağrısının başlıca nedenleri,

Göze yabancı cisim kaçması, göz ağrısı hissedilmesinin en büyük nedenleri arasında yer alır. Kirpik, toz, makyaj kalıntıları ve yabancı cisimlerin göze kaçması ile göz ağrısı ortaya çıkabilir. Bunlar da tahrişe, ağrıya, kızarıklığa ve acıya neden olur.

Konjonktivit: Konjonktiva, göz kapağının altını ve gözün önünü kaplayan dokuya verilen bir isimdir. Bazı durumlarda bu dokuda bakteri ya da virüs kaynaklı enfeksiyon ve alerji ortaya çıkabilir. Bu sorun, gözde akıntı, kaşıntı ve kızarıklığa neden olabilir.

Kontakt lens tahrişi: Gece boyunca kontakt lens kullanıp, kontakt lenslerini olması gerektiği gibi dezenfekte etmeyen kişiler, tahriş ya da enfeksiyondan kaynaklanan göz ağrısına maruz kalabilir.

Korneal Aşınma: Gözü kaplayan şeffaf bir yapı olan korneanın aşınması durumunda gözünüzde bir şey olmamasına rağmen gözünüzde bir şey varmış gibi hissedersiniz.

Hasar

Blefarit veya arpacık

Göz bozukluğu

Glokom

Optik nörit

Migren

Sinüzit

Göz Ağrısı Nasıl Geçer?

Göz ağrısının tedavisi, göz ağrısının asıl nedenine bağlı olarak yapılır. Yapılan en yaygın tedavi yöntemlerinden bazıları ise,

Evde bakım: Gözlerinizi bolca dinlendirerek pek çok nedenden dolayı zarar görmüş gözlerinizi tedavi edebilirsiniz. Uzun süre bilgisayar ekranına ya da telefona bakmak gözleri yorabilir. Bu nedenle doktorunuz bir gün ya da birkaç gün gözlerinizin kapalı kalıp dinlendirilmesini isteyebilir.

Gözlük: Sık sık kontakt lens kullanıyorsanız arada bir gözlerinizi dinlendirmek için gözlük kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Sıcak kompres: Blefarit veya arpacık sorunu olan kişilerin gözlerine ılık ve nemli havlu ile sıcak kompleks uygulanabilir.

Göz banyosu yapmak: Yabancı bir cisim gözünüz ile temas ederse bu cismi gözünüzden uzaklaştırmak için su ya da fizyolojik serum ile gözünüzü iyice yıkamanız gerekir.

Antibiyotikler: Oral antibiyotikler, antibiyotik içeren göz damlaları onjonktivit ve kornea sıyrıkları dahil olmak üzere gözde ağrıya neden olan pek çok hastalığın tedavi edilmesinde sıkça kullanılır.

Antihistaminikler: Oral ilaçlar ve göz damlaları, özellikle de alerjik nedenle meydana gelen ağrıların geçirilmesinde etkilidir.

Cerrahi müdahale: İlaçla tedavi edilemeyecek durumda olan yabancı cisim ya da yanık nedeni ile oluşan hasarı onarmak için nadir de olsa göz ameliyatı yapılabilir.





