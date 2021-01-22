Göz Altı Morluğuna Ne Gelir, Morluklar Nasıl Geçer? Evde Bitkisel Çözümler...

Tıbbi olarak konuşursak, koyu halkalar, gözaltındaki cildin renginde bir değişikliktir. Genellikle kan dolaşımının zayıf olmasının yanı sıra bir lenfatik doku bozukluğuna bağlıdır.

Göz Altı Morluklarına Ne İyi Gelir?

Göz çevresi, yorgunluk ve yaşlanma belirtilerinin kolayca ortaya çıktığı çok hassas bir bölgedir. Özellikle koyu halkalar rahatsız eder.

İlk durumda, koyu halkalar mavidir. Bunlar vasküler daireler olarak adlandırılır ve göz çevresinde mavimsi eşmerkezli bir dairenin görünümüne karşılık gelir. Bu durumda, koyu halkalara, normalde birkaç elementi ve özellikle de kanın pigmentlerini boşaltan kan ve lenfatik dolaşımdaki bir işlev bozukluğu neden olur.

Bazı meyve ve sebzeler, bazı bitkiler ve bitkiler ile belirli hijyen önlemleri yorgun veya kararmış gözleri iyileştirebilir.

Uyandığınızda bazen göz çevresindeki derinin şiştiğini fark edersiniz. Bunu düzeltmek için, soğuk suyla ıslatılmış kompresleri her bir göz kapağına birkaç dakika boyunca uygulayın. Bu uygulamadan sonra gözlerin şişmesi önemli ölçüde azalmış olacaktır.

Bu koyu halkalar genellikle kalıtsaldır. Yorgunluk, kötü bir yaşam tarzı, sigara, alkol tüketimi veya yağ oranı yüksek bir diyetle vurgulanırlar. Bununla birlikte, koyu halkaları yok etmek için başka çözümler de var.

Sabah ve akşam, ruscus ve K vitamini gibi aktif drenaj unsurları bakımından zengin göz bölgesine özel bir tedavi uygulayın.

Göz Altı Morlukları İçin Evde Bitkisel Çözüm Nedir?

Koyu halkalarınızı ortadan kaldırmak için tüm çabalarınız zevkinize göre yeterince tatmin edici değil mi? Kozmetiklerin etkisini göstermesini beklerken yine de koyu halkalarınızı makyajla kamufle etmeniz mümkün. Bunu yapmak için ideal olan, cildinizin ten renginden yarım ton daha açık bir kapatıcı seçmektir. Küçük vuruşlarla tüm göz çevresine uygulayın. Cildinizi eşitlemek ve parlaklığını iyileştirmek için bir pudra ile makyajı bitirin.

Cilde zarar vermemek için havluya sarılmış küçük buz küplerini de tercih edebilirsiniz. Buz küplerinin daha soğuk olması nedeniyle etki daha hızlı olacaktır.

Hemoroidi rahatlatmak için yaygın olarak kullanılan bir merhem alın. Ürünü akşam yatmadan önce koyu halkalara küçük dokunuşlarla uygulayın. Hafifçe masaj yapın. Ancak bir dezavantajı var, ürün çok iyi kokmuyor.

Ayrıca daha önce buzdolabında soğutmuş olduğunuz hint yağı (eczanelerde satılan) veya çiçek tonik losyonu da alabilirsiniz. İşaret parmağınızla hafifçe vurarak göz çevrenize hafifçe masaj yapın. Ardından hafif baskı uygulayarak cildinizi pürüzsüzleştirin.

Göz Altı Morlukları Nasıl Geçer?

Koyu halkalar, genetik, güneşe maruz kalma ve yaşam tarzı gibi birçok faktörün sonucudur. Bazı insanlar uykudan mahrum kaldıklarında onları fark edebilir, diğerleri ise gerçekten dinlendirici bir geceden sonra bile onları kronik olarak görebilir. Koyu halkalar söz konusu olduğunda hepimiz eşit değiliz.

İki çay poşeti demleyin ve göz kapaklarınıza uygulamadan önce soğumaya bırakın. Aynı işlemi papatya çayı poşetlerinde de kullanabilirsiniz. Göz kapaklarınıza iki dilim salatalık sürün. 10 ile 15 dakika dinlenin, ardından gözlerinizi soğuk suyla yıkayın.

Koyu Halkalar Yaşlanma Belirtisi mi?

Koyu halkalar genellikle yaşlanmanın ilk görünür belirtilerinden biri olarak kabul edilse de, herkesi etkiler ve ince bir çizgiyi veya ince çizgileri fark etmeden çok önce görülebilir. Koyu halkalar tüm cilt tiplerini, cilt tonlarını ve yaşlarını etkileyebilirken, cilt hacim ve yoğunluğunu kaybettikçe zamanla daha belirgin hale gelirler. Genellikle göz çevresindeki diğer yaşlanma belirtileri eşlik eder.

Şişmiş gözler,

Göz kenarındaki kırışıklık,

Kırışıklıklar ve ince çizgiler,

Gözlerin altındaki torbalar.

Koyu halkalar ve şiş gözlerle uyanmak, genellikle uykusuzluğun ya da bu yorgunluk belirtilerindeki kalıtımın bir işaretidir. Daha uzun süre uyumak koyu halkaların görünümünü engellemese de yorgunluk görünümlerini vurgular. Kesinlikle yardım edebilir. Yeterince uyumak, cildin kendini yenilemesine ve onarmasına yardımcı olmak için çok önemlidir.