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08.01.2021 - 18:35 |

Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir? Göz altı torbaları nasıl giderilir, bitkisel yöntemler...

İnsanların estetik kaygıları, insanoğlu var olduğundan bu yana var olmaktadır. Bu sayede insan oğlu durmandan gelişmeyi sürdürmüştür. Diğer bir yandan insanların estetik kaygıları en çok kendileri ile ilgili olmaktadır. Günümüzde insanların kendileriyle alakalı estetik kaygılarına en çok konu olan ise göz altı torbaları olmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar...

Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir? Göz altı torbaları nasıl giderilir, bitkisel yöntemler...
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Göz altı torbaları aynı zamanda göz altı şişlikleri de denmektedir. Bir cilt problemi olmasının yanı sıra vücudun en çok dikkat çeken bölgesinde yani gözlerimizin altında oluştukları için insanları rahatsız etmektedir.

Göz altı torbaları nasıl geçer, ne iyi gelir?

Göz altı torbalarının oluşmasında birçok sebep bulunmaktadır. Ancak bu sebeplerin birçoğu stres ve yorgunluk gibi günlük değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de birçok göz altı torbası basit yöntemler ile geçirilebilmektedir. Diğer bir yandan yaşa bağlı olarak oluşan göz altı torbaları da bulunmaktadır. Bunların iyileştirilmesi için ise daha kapsamlı tedavilere hatta estetik operasyonlara gerek duyulmaktadır.

Kozmetik veya doğal yöntemler ile yapılan müdahalelerin yeterli kalmaması durumunda estetik operasyonlardan yararlanılmaktadır. Diğer bir yandan bu operasyonlarda bulunmak istemeyenler için göz altı torba alma tedavisinden yararlanılabilir.

Göz altı torbaları nasıl giderilir? Bitkisel yöntemler

Göz altı torbalarının giderilmesi için birçok doğal ve bitkisel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkün:

-Her sabah akşamdan buzdolabına konmuş nemli bir havlu ile gözlere kompres yapmak göz altı torbalarının görünümünü azaltacaktır.

-Nemli havluya benzeyen bir diğer yöntem ise soğuk jeller olmaktadır.

-Bu sorun için çözümlerden bir diğeri ise poşet çaylar olmaktadır. Demlenmiş ve soğumuş poşet çaylarının gözlerin üzerinde 20 dakika beklenilmesi gerekmektedir.

-Salatalık dilimleri de göz altı torbaları için yararlı çözümler içerisinde olmaktadır. Salatalığın içerisindeki yüksek miktardaki su, vitamin ve mineral değerlerinin bulunmasıdır. Salatalık dilimlerinin 10 dakika gözde bekletilmesi yeterli olacaktır.

-Aloe vera jeli ile masaj yapmakta bir diğer yöntem olmaktadır.

-Hindistan cevizi yağı ile yapılacak göz çevresi masajı da torbaların görünümünü azaltacaktır.

-Rendelenmiş patatesin göz üstlerinde bekletilmesi de göz altı torbalarının yanı sıra göz altı morluklarına da iyi gelmektedir.

-Buzdolabında soğutulmuş birkaç metal kaşık ile gözlere yapılacak soğuk kompres de torbalara iyi gelmektedir.

-Beze sarılmış olan buzların göz üzerinde bekletilmesi de torbaların görünümünü azaltmaktadır.

-Son olarak uykunun iyi bir şekilde alınması, alkol, kafein ve sigaradan uzak durulması da gerekmektedir.

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