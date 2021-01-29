Göz batmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde çözüm önerileri nelerdir?

Belli başlı bazı hastalıkların yanı sıra dışarıdan herhangi bir maddenin göze girmesiyle de oluşabilecek göz batması, çok sinir bozucu bir durum yaratabiliyor. Bu konuda ele alınabilecek olan bazı doğal tedavi yöntemleri ışığı altında, göz batmasından kurtulmak mümkün. Tabi ileriki safhalarda uzman bir doktordan destek almak da yine en önemli husustur.



Göz batmasına ne iyi gelir?



Göz batması için evde ele alınabilecek ve yapılabilecek birtakım uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar ile göz batmasına önemli oranda azaltırken, eğer bu sorun geçmez ise o vakit doktora başvurmak gerekir.



- Salatalık dilimlemek suretiyle göz bölgesine uygulayarak göz batması giderilebilir.

- Yapıştırıcı bir etkisi bulunan papatya çayı kullanılabilir.

- Gözü kapatmak suretiyle bir pamuk süte batırarak 10 dakika boyunca ilgili bölgeye uygulanabilir.

- Enfeksiyona karşı bal göz bölgesine sürülebilir.



Bu ve benzeri yöntemler ışığı altında göz batmasının yarattığı etki önemli oranda azaltılır.



Göz batması nasıl geçer?



Göz batmasını gidermek için birtakım doğal kaynakları kullanmak suretiyle ilgili bölgeye sürmek iyi gelir. Ancak bunun dışında aynı zamanda göz bölgesindeki ağrıları dindirmek için de yine birtakım yöntemler ön plana çıkar.



- Gözleri çok sık kırpmak ve gözün uzun süre açık kalmasını engellemek sorunu giderebilir.

- Ev ortamındaki nemin artmasını sağlayarak sorundan kurtulmak mümkündür.

- Kullanılan ilaçların göz kuruluğuna neden olup olmadığı incelenmelidir.

- Gözlere parmak ile çok fazla müdahale edilmemelidir.



Bu gibi yöntemleri ele almak suretiyle göz bölgesinde meydana gelen ağrılar önemli oranda azaltılabilir. Fakat özellikle yapılan doğal yöntemler işe yaramadığı vakit, mutlaka uzman bir doktora başvurmak ve destek almak büyük bir öneme sahiptir.



Göz batması neden olur?



Genel olarak göz batmasının nedenleri arasında çevresel faktörler ön plana çıkar. Özellikle göze yabancı bir cisim girmesi ya da çevredeki birtakım etmenler ile tahriş olması, göz batmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda nemsiz bir ortam, birtakım kimyasal maddeler ve toz yine göğüs batması yaratabilir. Böyle durumlarda pek çok kişi göz batmasına ne iyi gelir sorusunu merak etmekte ve internet üzerinden de araştırma gerçekleştirmektedir. Ele alınacak olan doğal yöntemler ışığı altında göz batmasını ortadan kaldırmak mümkün.