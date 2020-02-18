Göz çevresi kırışıklıklarını giderecek çözümler

Kabul edin ya da etmeyin cildiniz yaşlandıkça doğal olarak daha az elastik ve daha kırılgan hale gelir. Buna karşılık, azalan yağ üretimi cildinizi kurutur, bu da teninizin daha az sıkı görünmesini ve hissetmesini sağlar, göz altı kırışıklıkları gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerini daha belirgin hale getirir. Ayrıca sigara içmenin, genetiğin ve UV ışığına maruz kalmanın kırışıklıkların gelişiminde rol oynadığı da çalışmalar ile kanıtlanmış bir durum.

Gözlerinizin etrafındaki cilt yüzünüzün geri kalanından çok daha incedir, bu nedenle yaşlanma belirtilerini gösteren ilk alanlardan biridir.Göz altı kırışıklıklarının görünümünü en aza indirmeye yardımcı olmanın en kolay yollarından biri göz kremi yardımıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, göz çevresindeki hassas cildin doğru nemlendirilmeye ve dinç kalmaya ihtiyacı var.

Popüler inanışın aksine, göz altı kırışıklıkları ile mücadele söz konusu olduğunda göz kremi tek savunma hattı değildir. Günlük rutininize besleyici cilt bakım ürünleri eklemek, cildinizin yüzeyini nemle yenilemenin harika bir yoludur, bu da gözle görülür yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Krem temizleyici yardımıyla işleri başlatabilirsiniz.

Nem, göz altındaki çizgilerin görünümünü en aza indirmenin anahtarıdır. Bununla birlikte, herhangi bir yüz nemlendiricisinden istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Hem göz altınız hem de tüm cildiniz için gün boyu yüzünüzü nemli tutacak bir ürüne ihtiyacınız var.

Yüz nemlendiricisi cildinize sonsuz nemlendirme sağlamak için tercihiniz olsa da, bir yüz serumundan da yardım almayı düşünebilirsiniz. Nemlendirici yüz serumu, cildinizi nemle hemen geri kazandırmak için işleri bir sonraki seviyeye taşır.

Bunu bir kez daha söylüyoruz; güneş koruması mutlak bir zorunluluktur! Yeterli koruma olmadan güneşte uzun süre kalmak gözlerin altındaki ince çizgiler gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Bu nedenle en az SPF30 içeren güneş koruyucularını mevsime bağımsız şekilde cildinize uygulamanız gerekmektedir.