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27.01.2021 - 15:34 |

Göz Çevresi Ve Göz Altı Kırışıklarına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Çözüm Önerileri...

Göz çevresi hızlı bir biçimde kırışır. Göz çevresi ve göz altı kırışıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Doğal çözüm öneriler nelerdir? Göz çevresi kırışıklıklarına dair detayları derledik.

Göz Çevresi Ve Göz Altı Kırışıklarına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Çözüm Önerileri...
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 Çok sayıda mikro kasılmaya maruz kalan göz çevresi son derece hassas bir bölgedir. Kaşlarını çatarak, gülümseyerek veya göz kırparak, yaşla birlikte elastikiyetini kaybeder.

 Göz Çevresi ve Göz Altı Kırışıklığına Ne İyi Gelir?

 İnce çizgiler daha sonra kırışıklıklar görünmeye başlar. Bunları doldurmak için, daha sonra özel bir özen göstermek gerekir. Retinol, C vitamini ve E ile aynı zamanda hyaluronik asit veya prokolajenden formüle edilen göz çevresi tedavileri, daha iyi verimlilik için sabah ve akşam kullanılmalıdır. Yaz aylarında güneşin neden olduğu hücresel yaşlanmanın etkilerini sınırlamak için UV indeksi yüksek güneş bakımı uygulanmalıdır.

 Gözaltı kırışıklıklarının giderilmesi de göz çevresi tedavilerinin hassas bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Ürün parmak uçları ile göz yuvasının kemiğine sert kısımda kalacak şekilde, kirpiklerin altına, göz küresinin başladığı yere kadar bırakılmalıdır.

 Daha sonra, mikrosirkülasyonu canlandırmak için, yüzün içinden dışarıya hafifçe masaj yaparak ve sonra bu bölgeyi hafifçe okşayarak şişkinliği önlemek ve toksinleri yok etmek gerekir. Son olarak bakışı kaldırmak için kaş kemiğinden sonra ürün sürülerek üst göz kapağının da tedavi edilmesi gerekir.

 Aptalca görünüyor, ancak yine de: kaliteli maden suyu ile iyi nemlendirmek , yüzün ve özellikle göz çevresinin yaşlanmasını azaltmaya yardımcı olur.

 Göz Çevresi ve Göz Altı Kırışıklı Nasıl Geçer?

 Kırışık önleyici etkiye sahip bir göz kremi seçin ve her sabah ve gece olarak uygulayın. Gözünüzün altına bir pirinç tanesi yerleştirip parmak uçlarınızla hafifçe vurarak. Her şeyden önce koyu halkalarınızı ve göz kapaklarınızı ovalayarak kremi sürmeyin, sadece kırışıklık olgusunu hızlandıracaksınız.

 Göz altındaki kırışıklıklar fazla belirginleştiğinde ve kozmetik bakım artık yeterli olmadığında estetik tıbbı tercih edebiliriz. Hyaluronik asit enjeksiyonu, yaklaşık altı ay süren bir etki için bölgeyi dolgunlaştıracaktır. Başka bir çözüm, fraksiyonel lazer. Dört veya beş seansta bu işlem cildin kalitesini artırır, kırışıklıkları azaltır ve koyu halkaları düzeltir.

 Göz Altı Kırışıklığına Doğal Çözüm Önerileri Nelerdir?

 Göz çevresindeki cilt çok incedir, bu yüzden ton kaybının ilk kurbanıdır. Ama telafi edilemez değil! Uçucu yağlarla cildinize güç verirsiniz. Haftada bir kez, gece kreminizle bir damla sardunya esansiyel yağını karıştırın ve sabaha kadar etki etmeye bırakacağınız kalın bir tabaka halinde uygulayın. İki haftada bir göz kremi yerine kuşburnu yağı sürün. Kaldırma etkisi garantilidir!

 Vücut gibi yüz de kas yapısını geliştirmekten ve çalıştırmaktan yararlanır. İşte bu şekilde kırışıklıkları önleyebilirsiniz. Her gün birkaç dakika buzla yüzleşerek, yüzünüzü tonlamak için yüz jimnastiği yapın. Göz çevresi ile ilgili olarak, göz kapaklarınızı enerjik bir şekilde kapatın, ardından gözlerinizi maksimuma genişletin ve yeniden başlayın!

 Kivi, havuç, portakal, çay veya pancar gibi antioksidan açısından zengin yiyecek ve içecekleri olabildiğince sık tüketin. Omega-3'ler ayrıca cildin yaşlanmasını önlemede değerlidir.

 Göz Çevresi Neden Kırışır?

 Başlangıç ​​olarak, göz çevresindeki cildin çok ince, yüzün geri kalan kısmındaki epidermisten 4 ila 5 kat daha ince olduğunu unutmamak önemlidir. Yüz hatlarınızın farklı hareketleri, örneğin kirpiklerin çarpması ve gülümsemeler nedeniyle de çok daha fazla kullanılır. Görünüm, bir kişinin yaşı ve yaşam tarzı hakkında çok şey söylüyor. Ancak bu bölgedeki kasların gün içinde art arda ve tekrarlanan kasılmaları ve gevşemeleri kaz ayaklarının oluşumundan sorumlu olan tek şey değildir.

 Cilt yaşlanması aslında bu fenomenle bağlantılıdır, başka bir bariz faktör. Yaşla birlikte cilt elastikiyetini kaybeder. Bu hem cildin yüzey tabakasının kırışmasının hem de yapısındaki değişikliğin bir sonucudur. Yıllar geçtikçe, kronolojik yaşlanma ve dış saldırganlıkların etkisiyle cilt mimarisinin kalitesi bozulur. Cilt kendini yenilemekte güçlük çeker, deformasyona karşı daha az dirençlidir ve izler, ifade çizgileri alır.

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