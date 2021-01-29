Koronavirüs pandemisinde gözlere dikkat!

Koronavirüs pandemisi gün geçtikçe artıyor. Her hastanın bünyesine göre farklı tepkiler gözlenebiliyor. İleri yaş ve sistemik ek hastalıkları olan kişilerde yaygın akciğer, kalp ve sinir sistemi tutulumu yaparken , daha genç hastalarda hiçbir belirti vermeyebiliyor. Yapılan takiplerde Kovid-19 pozitif olan kişilerin %30 unda konjonktivit görüldüğü bildirilmiştir. Başka hiçbir semptomu yok iken genç bir hastada sadece konjonktivit varlığı bile Covid 19 göstergesi olabilir. Göz dokuları mukoza içerdiği için bulaş göz dokularından olabilmektedir. Koronavirüs hastalığı bilindiği üzere damlacık yoluyla ve elle temas yoluyla bulaşmaktadır. Korona virüs ile enfekte olmuş bir kişi ile yakın temasta bulunmak damlacık enfeksiyonu ile göz mukozasına bulaşabilir. Ancak daha sık olabilecek bulaş şekli elle olmaktadır. ellerimiz gün içinde sıkça enfekte olmaktadır ve eğer bu kirli ellerimizi gözümüze sürersek göz enfeksiyonu kaçınılmazdır. Gün içinde ellerimizi yaklaşık olarak günde 100 kez gözümüze götürmekteyiz. Ve ellerimiz temiz olmadığında konjonktivit hastalığı görülmektedir. Bu nedenle ellerin sık olarak yıkanması ve temiz tutulması önemlidir.

Diğer önemli bir konu ise kontakt lens kullanımıdır. Kontakt lensler göz için yabancı cisimlerdir. Gözü hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirmektedirler. Korona pandemisi yaşadığımız şu günlerde kontakt lens kullanıcılarının lensi bırakıp bir süreliğine gözlük kullanımına geçmelerini önermekteyiz. Ayrıca gözlük göz önündeki bir bariyer olarak gözümüzü korumaya yardımcıdır. Ayrıca gözlük sayesinde elin göze değme oranı azalmaktadır.

Özetle söyleyecek olursak eller sık olarak yıkanmalı, mümkün olduğunca elleri göze değdirmekten kaçınılmalı. Kontakt lens yerine gözlük kullanımı tercih edilmelidir. Gözde kanlanma kızarıklık batma şikayetleri olduğunda koronavirüs taşıyıcılığını akla gelmeli ve göz doktoruna başvurulmalıdır.