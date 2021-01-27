Göz Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Kaşıntılı gözler çok rahatsız edicidir ve aşırı durumlarda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Gözlerinizi kaşımak veya ovuşturmak genellikle durumu daha da kötüleştirir.

Göz Kaşıntısı Neden Olur?

Bir veya iki gözün kaşınması, birçok göz rahatsızlığı için ortak olan bir semptomdur. Bazıları diğerlerinden daha ciddidir.

Genellikle gözlerdeki kaşınmanın nedenleri iyi huyludur; alerjiler, kirlilik nedeniyle kuru gözler, batma... Ancak bazen, bakteriyel veya viral bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği için bir doktora danışmanız önerilir.

Alerjisi olan kişiler, kaşıntılı gözlerden en çok etkilenenlerdir. Hayvan kılı, gıda, toz akarları veya kozmetik veya bakım ürünlerinin bileşenlerine alerji olsun, kısa bir temas veya en belirgin alerji türleri için aynı odadaki alerjen kaşıntıyı tetiklemek için yeterli olabilir. Bu gibi durumlarda, kaşıntı ancak alerjenle temastan kaçınarak önlenebilir. Eğer kaşıntı çok güçlü, damla gözlerin rahatsızlığı gidermek olabilir.

Kaşıntıya ek olarak tüm göz bölgesi kırmızı ise, gözleri kalıcı olarak etkileyebilen perioral dermatit olabilir. Bu durumda cilt bakım ürünlerini kullanmaktan bir süre vazgeçmeniz önerilir. Ayrıca, etkilenen kişinin kuru gözlere bağlı olarak kronik kaşıntılı gözlerden muzdarip olması da mümkündür. Göz damlası hızlı bir çözüm sağlayabilir. Eğer kaşıntılı gözler bir bilgisayarda çalışan birçok saat sonra akşama kadar görünmez ve tamamen ertesi sabah kaybolur.

Göz Kaşıntısı Nasıl Geçer?

Aşırı derecede kaşıntılı bir his, göz ardı edilmemesi gereken bir göz hastalığının belirtisi olabilir. Göz alerjisi belirtilerinizi kontrol etmenin en iyi yolu, duyarlı olduğunuzu bildiğiniz yaygın alerjenlere maruz kalmanızı sınırlandırmak için elinizden gelen her şeyi yapmaktır.

Örneğin, polen sayısının yüksek olduğu günlerde olabildiğince iç mekanda kalın ve klimanız varsa havayı filtrelemek için kullanın. Alerji mevsiminde dışarı çıkarken, gözlerinizi polen ve benzerlerinden korumak için saran güneş gözlüğü takın ve sürüş sırasında arabanızın camlarını kapatın.

Kontakt lenslerin yüzeyi havadaki alerjenleri çekip biriktirebildiğinden, alerji mevsiminde bu kontakt lensler yerine gözlük takmayı düşünün. Kontakt lenslerinizde alerjenlerin ve diğer kalıntıların birikmesini önlemek için yalnızca bir kullanımdan sonra attığınız günlük tek kullanımlık kontakt lensleri de tercih edebilirsiniz.

Genellikle en iyi seçeneğiniz, alerjiniz gözlerinizi rahatsız ediyorsa, kontakt lens takmayı tamamen bırakmaktır, en azından alerji semptomlarınız geçene kadar.

Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Göz alerjileri çok yaygın olduğu için, alerjenlerin neden olduğu kaşıntı, kızarıklık ve yırtılmayı hafifletmek için formüle edilmiş birçok reçetesiz satılan göz damlası markası vardır.

Göz alerjiniz semptomlarınız nispeten hafifse, alerji tedavisi için reçetesiz satılan göz damlaları, reçeteli göz damlaları veya diğer ilaçlardan çok etkili ve daha ucuz olabilir.

Alerji semptomlarınız nispeten şiddetliyse veya reçetesiz satılan göz damlaları semptomlarınızı hafifletmede etkisizse, doktorunuz daha güçlü bir ilaç yazabilir. Göz alerjilerini hafifletmek için kullanılan reçeteli göz damlaları vardır. Doktorunuzdan isteyebilirsiniz.

Isırgan: İçecek demleme: bir kase ısırgan kuru yaprakları 1 çorba kaşığı, 10 dakika demlenmeye devam edin. 3 hafta boyunca günde 3 ila 4 kase devam edin.

Kaşıntılı gözlerin tezahürü ile karşı karşıya kaldığınızda, izlenecek ilk çözümlerden biri, soğuk suya hafifçe ıslatılmış bir kompres uygulamaktır. Bu jest gerçekten de rahatsızlığın anlık olarak giderilmesine izin verecektir. Ardından gözlerinizi soğuk suyla yıkadıktan sonra birkaç buz küpünü temiz pamuklu bir havluya sarabilirsiniz. Ardından kaşıntılı gözleri rahatlatmak için kapalı göz kapaklarınızın üzerine yerleştirin.

Salatalık dilimlerini uygulayın. Bu çare, gözlerin altında oluşabilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ancak, aynı zamanda kabartmalar kaşıntı ve alerji bir sakinleştirici etkiye sahiptir, gözlerde meydana gözlerde kaşıntı ana nedenlerinden ikisi. Bunu yapmak için iki dilim salatalığı kesin, ardından bir bardak buzlu suya 10 dakika batırın. Çok soğuk olduklarında kapalı göz kapaklarınıza uygulayın ve kaşıntılı gözlerin rahatlaması için 5 dakika bekletin.