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24.01.2021 - 10:00 |

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğuna ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Günümüzde her insan mutlaka bir defa göz hastalığı geçiriyor. Gözler en önemli duyu organlarından bir tanesi olduğu için sağlıklı olması da çok önemlidir. Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir? Göz kuruluğuna ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?
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Göz kuruluğu çok yaygın olarak görülen hastalıklardan bir tanesidir. Göz kuruluğu sendromu gözyaşının yetersiz olması durumu olarak bilinir. Bu hastalıkta erken tanı da çok önem taşır. 

Göz kuruluğu belirtileri nelerdir?

Toplum içerisinde çok sık görülen göz kuruluğu gözyaşının yetersiz olması durumudur. Göz sağlığının korunması için gözyaşının olması da çok önemlidir. Çünkü aksi takdirde bu gözyaşı zarının sağlamlığını ciddi yönde etkiler. Bu nedenle gözyaşının eksikliği de uzun vadede sorunlar yaratır. Göz kuruluğunun belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Özellikle gözlerde yanma şikayeti, kaşıntı, rüzgar ve dumana karşı göz hassasiyeti, kontakt lens kullanımında zorluk yaşanması önemli belirtiler arasında yer alır. Aynı zamanda kitap okuma sırasında gözler de çabuk yorulur. Yeni uyanma durumunda gözlerin açılmasında zorluk çekilir. Genellikle akşam vakti yorgunluktan kaynaklı olarak göz kapaklarının açılması da zorlaşacaktır.

Göz kuruluğuna ne iyi gelir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Göz kuruluğunun tedavisinde öncelikle göz muayenesi yapılır. Buna göre göz kuruluğu sendromunun tedavisi, hastalığın nedenine göre konulur. Göz doktorları genellikle bu süreçte gözü nemli tutmak için suni gözyaşı olarak da bilinen göz damlası ve jel verirler. Aynı zamanda bu hastalığa bağlı olarak ortaya çıkacak olan iltihaplanmayı da önlemek adına bazı ilaçlar verilir.

Göz kuruluğu yaşamamak için her üç saniyede bir göz kırpmak iyi olacaktır. Ayrıca gözyaşlarının buharlaşmasını önlemek için saç kurutma makinesi, klima ve pervaneler direkt gözlere hava üflememelidir. Gözler çok sık ovuşturulmamalıdır. Özellikle rüzgarlı havalarda da gözleri saran bir gözlük takılması önerilir. Bilgisayar kullanımlarında da 5 dakikalık aralar verilmelidir.

Göz kuruluğunun nedenleri nelerdir?

Göz kuruluğuna neden olan pek çok detay var. Özellikle göz damlalarına ve merhemlere göre alerji göz kuruluğuna neden olabilir. Ayrıca göz kırpma refleksinde de sorunlar yaşanması göz kuruluğu nedenleri arasındadır. Alerjik, bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra duman, güneş, rüzgar gibi çevresel faktörler de göz kuruluğuna neden olabilir.

Göz kuruluğu en çok kimlerde görülür? 

Göz kuruluğu hastalığı her yaş aralığında kadınlarda ve erkeklerde görülmektedir. Ayrıca menopoz sonrasında kadınlarda göz kuruluğu daha fazla görülür. Uzun saatler ofiste bilgisayar başında çalışan kişilerde de göz kuruluğu görülmektedir. Rüzgarlı havada dışarıda çalışanlarda da göz kurulu

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