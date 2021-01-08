Göz nezlesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Göz nezlesi için bitkisel yöntem ve öneriler...

Göz nezlesi özellikle bahar aylarında olur. Bu nezle pek çok kişide görülebilir. Polene karşı olan göz nezlesinin yanı sıra virüs ve bakteriler nedeni ile göz nezlesi de olabilir.



Göz nezlesine ne iyi gelir, nasıl geçer?



Her bahar ayında polene karşı göz nezlesi olunabiliyor. Ayrıca bakteri ve virüsler de göz nezlesine sebebiyet verebiliyor. Belli belirtileri olan ve kolay bir şekilde tedavi edilen göz nezlesi göz sağlığını doğrudan ilgilendirmektedir.



Oldukça hassas olan gözlerde meydana gelen göz nezlesini gidermek adına ilaç tedavisi uygulanabilir. Bunun yanı sıra göz damlalarını damlatmadan önce eller sık sık yıkanmalıdır. Başka birisinin havlusu, bezi ve ya yastığı asla kullanılmamalıdır. Göz nezlesi geçene kadar neredeyse her gün yastık kılıfı değiştirilmeli.



Göz makyajından uzak durulmalıdır. Başkalarının makyaj malzemeleri asla kullanılmamalıdır. Özellikle lens kullanan kişilerde göz nezlesi daha çok görülmektedir. Göz nezlesi geçene kadar asla lens kullanılmamalıdır. Enfeksiyon kapan gözler asla peçete ile silinmemelidir.



Göz nezlesini geçirmek için göz damlaları kullanılır. Ayrıca ılık ve ya soğuk kompresler de yapılabilir. Gözlerin üzerindeki kızarıklıkları ortadan kaldırmak için gözlerin üzerine patates de konulabilir. Virüslere karşı etkili olan siyah çay göz nezlesine karşı kullanılabilir. Elma sirkesi ile birlikte göz enfeksiyonları da engellenmiş olur.



Göz nezlesi için bitkisel yöntem ve öneriler



Göz nezlesi yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır. Özellikle göz nezlesine ne iyi gelir diye merak ediliyor. Göz nezlesi için ilaç tedavisi uygulanabileceği gibi bitkisel çözümler de kullanılıyor. Özellikle evde yapılan doğal yöntemler ile göz nezlesinin ilerlemesi durdurulabilir. Pek çok hastalığa iyi gelen aloe vera bitkisi göz nezlesine de iyi gelmektedir. Bunun yanı sıra tuzlu su da göz nezlesi için kompres yapılabilir. Bir pamuk yardımı ile gözlerin üzerine soğuk kompres yapılmalıdır. Enfeksiyonları önleyen elma suyu da göz nezlesini önleyebilir. Şifa kaynağı olan anne sütü göz nezlesini rahat bir şekilde geçirecektir. Siyah çaylar ile de gözlere kompres yapılır. Göz nezlesi bu doğal yöntemler ile giderilebilir.



Göz nezlesi nasıl geçer?



Yaşamı olumsuz etkileyen göz nezlesinin geçmesi için bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Göz damlalarının damlatılmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerekir. Ayrıca başkalarının kullandığı havlu, yastık ve bez kullanılmamalı. Göz nezlesi olanlar yastıklarını değiştirmeli. Lens kullanan kişiler göz nezlesi oldukları zaman asla lens kullanmalılar. Enfeksiyon kapan göz tek kullanımlık mendil ile silinmelidir. Doktor tarafından verilen damla ve kremler de doğru bir şekilde kullanılmalı. Göz nezlesi olan kişiler cep telefonu ve teknolojik ürünlere uzun süre bakmamalılar.