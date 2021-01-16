Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Göz Tansiyonu Nedir, Neden Olur? Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?
16.01.2021 - 21:02 |

Göz Tansiyonu Nedir, Neden Olur? Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?

Göz tansiyonu; oldukça yaygın bir sağlık problemi olmakla beraber doğru ve erken tedavi edildiği durumlarda üstesinden gelinen bir hastalıktır. Göz tansiyonu, herkes tarafından merak edilen bir hastalıktır. Bu yüzden göz tansiyonu hakkında bilgi vermek, okurlara fayda sağlayacaktır. Peki, göz tansiyonu nedir? Göz tansiyonu neden olur? Göz tansiyonu kaç olmalıdır? İşte tüm ayrıntılar.

Göz Tansiyonu Nedir, Neden Olur? Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?
ABONE OL

Göz tansiyonu; bireyin optik sinirine zarar veren bir göz rahatsızlığıdır. Optik sinir, beyne gözlerden görsel bilgiyi sağlamakla görevlidir. Göz tansiyonu genel olarak, gözlerdeki anormal seviyedeki yüksek tansiyonun sonucu olarak tanımlanabilir. Zaman içerisinde artan tansiyon, görmedeki sinir dokusunu tahrip edebilir. Bu durum ise görme kaybına ve körlüğe sebep olabilir. Erken tanısı konulursa, görme kaybı önlenebilir.

Göz Tansiyonu Nedir?

Göz içindeki basıncın artması ile gözün optik sinirinin tahrip olması ve bireyin görme yeteneğini kaybetmesine sebep olan çok ciddi bir göz rahatsızlığı olan göz tansiyonu, 60 yaşın üstü hastalarda körlüğün oluşmasının en yaygın nedenleri içerisindedir. Göz tansiyonu, gözün ön bölümünde sıvı birikmesi neticesinde meydana gelir. Gözün önünde biriken bu sıvının, gözün içerisindeki basıncı arttırarak, optik sinire hasar vermesi, göz tansiyonun gelişmesine sebep olabilir.

Göz Tansiyonu Neden Olur?

Gözün arkası devamlı şekilde sulu mizah adlı, berrak sıvı yapar. Bu sıvı yapılmasıyla gözün ön bölümü doldurulur. Daha sonra irislerdeki ve korneadaki kanallardan geçer. Bu kanallar kısmen tıkanmış ise ya da engellenmişse, göz içi basıncı şeklinde isimlendirilen gözdeki doğal basınç artabilir. Göz içi basınç arttıkça, optik sinirler hasar görebilir. Sinirlere verilen hasar ilerlediği takdirde, gözdeki görme kaybı oluşabilir. Gözdeki baskının çoğalmasına sebep olan şeye her zaman tanılanmayabilir. Bununla beraber, hekimler aşağıdaki unsurlardan birinin ya da daha fazlasının neden olabileceğine inanmaktadır.

- Yüksek kan basıncı,
- Kortikosteroid gibi ilaçlar,
- Dalıştan ötürü gözün farklı bileşenler ve suyla temas etmesi,
- Gözdeki tıkanmış ya da sınırlandırılmış drenaj,
- Optik sinire zayıf ya da düşük kan akımı olarak sıralanabilir.

Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?

Göz tansiyonu; optik sinirlere hasar veren bir göz rahatsızlığı şeklinde bilinmektedir. Günümüzde anormal derecedeki yüksek tansiyonun neticesinde oluşur. Zaman içinde artan tansiyonla birlikte görmedeki sinir dokuları zarar görerek bunların neticesinde görme kayıpları oluşabilir. Bu yüzden erken tanı görme kaybının yaşanması adına çok önemlidir. Göz tansiyonu; mm Hg cinsinden ölçülür. Göz tansiyonunun normal değeri; 12 ile 22 mm Hg aralığında olmalıdır.

Göz Tansiyonunun Tedavisi

Göz tansiyonunun tedavisinin amacı; hasta bireyin görme yeteneğini ömür boyu korumak olarak belirtilebilir. Göz tansiyonu tedavisi; lazer tedavisi, ilaç ve cerrahi tedavi olmak üzere üç ayrı yolla gerçekleşebilmektedir. Tedaviye genel olarak ilaç ile başlanır. Zararların devam etmesi ile cerrahi ya da lazer tedavisi uygulanır.

Hangi tedavinin uygulanacağı, hasta bireyin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Tedavi biçiminin tercihinde erken veya geç dönemde tanı konulması, ilaçların düzenli kullanılıp kullanılmaması, hastanın yaşı mühim faktörlerdir. Bununla beraber tedavi eski görme kalitesini geri getiremez. Yalnızca daha fazla görme kaybının olmasını önler.

SLT Lazer; göz tansiyonun da alternatif bir tedavisidir. İlaç kullanan hasta bireylerde tedavi yeterli olmadığında destekleyen bir çözümü sunar. Yalnızca açık açılı göz tansiyonlarına uygulanabilmektedir. Doğru tercih edilen hastalarda çok etkili olan bu yöntem, 3 dakikalık basit bir tedavi metodu olup hiçbir zararı ve yan etkisi bulunmamaktadır. Göz tansiyonunu yüzde 20 ile 30 oranında düşürebilmektedir. 6 ayda bir uygulanan tedavinin etkisi 6 ay ile 2 sene arasında devam etmektedir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal açıdan kendinize zaman ayırmanız çok iyi olabilir. Sizi psikolojik açıdan etkileyen konulara çok açıksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayal gücünüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsiniz. Yaratıcı uğraşlara zaman ayırmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan biraz karışık durumda olabilirsiniz. Ancak yaratıcı konulara da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi duygularınızla daha rahat temas edebileceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ve bilgiler sizi zenginleştirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal açıdan kendinize daha çok özen göstermeye bakın. Kimi zaman olayları kontrol edemeyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konular, eşinizi de ilgilendiren durumlar dikkat çekebilir. Olayları çok fazla kontrol edemediğinizi fark edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün enerjinizi daha yapıcı ve yaratıcı konular vermeye çalışın. Üzerinde çalıştığınız bir konu daha fazla emek isteyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz imkanlar bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak da mutlu edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi oldukça hareketli ancak biraz dağınık ve kararsız bulabilirsiniz. Evde sizi meşgul edebilecek olaylar da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinize esneklik katabilir ve yakın çevrenizden çok şey duyabilirsiniz. Duygularınızı anlatmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün para durumunuz ve kaynaklarınız üzerinde yeniden düşünebilirsiniz. Yeteneklerinizi daha iyi kullanmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ilham alabileceğiniz çok şey var. Yaratıcı uğraşlara ve kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAstroloji öğrencilerine öneriler
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak elinizde
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaFarkındalık rotanız
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtAlzheimer hastalığının evreleri nelerdir?
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaŞimdi cilt bakımı zamanı
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinKovid-19 ve nörolojik problemler
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluMutsuz bir ilişkiyi neden bitiremeyiz?
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluKabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirZonklayan diş ağrısında ne yapılmalı?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaOğlak Yeniayı ve burçlara etkileri
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Estetik Burun Ameliyatı Neden Yapılır? Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Estetik Burun Ameliyatı Neden Yapılır? Burun Estetiği Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Guatr Hastalığı Nedir, Neden Olur? Guatr Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Guatr Hastalığı Nedir, Neden Olur? Guatr Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Göz Tansiyonu Nedir, Neden Olur? Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?

Göz Tansiyonu Nedir, Neden Olur? Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?

D Vitamini Nedir? Hangi Besinlerde Ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?

D Vitamini Nedir? Hangi Besinlerde Ve Yiyeceklerde D Vitamini Var?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet