Göz Tansiyonu Nedir, Neden Olur? Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?

Göz tansiyonu; bireyin optik sinirine zarar veren bir göz rahatsızlığıdır. Optik sinir, beyne gözlerden görsel bilgiyi sağlamakla görevlidir. Göz tansiyonu genel olarak, gözlerdeki anormal seviyedeki yüksek tansiyonun sonucu olarak tanımlanabilir. Zaman içerisinde artan tansiyon, görmedeki sinir dokusunu tahrip edebilir. Bu durum ise görme kaybına ve körlüğe sebep olabilir. Erken tanısı konulursa, görme kaybı önlenebilir.



Göz Tansiyonu Nedir?



Göz içindeki basıncın artması ile gözün optik sinirinin tahrip olması ve bireyin görme yeteneğini kaybetmesine sebep olan çok ciddi bir göz rahatsızlığı olan göz tansiyonu, 60 yaşın üstü hastalarda körlüğün oluşmasının en yaygın nedenleri içerisindedir. Göz tansiyonu, gözün ön bölümünde sıvı birikmesi neticesinde meydana gelir. Gözün önünde biriken bu sıvının, gözün içerisindeki basıncı arttırarak, optik sinire hasar vermesi, göz tansiyonun gelişmesine sebep olabilir.



Göz Tansiyonu Neden Olur?



Gözün arkası devamlı şekilde sulu mizah adlı, berrak sıvı yapar. Bu sıvı yapılmasıyla gözün ön bölümü doldurulur. Daha sonra irislerdeki ve korneadaki kanallardan geçer. Bu kanallar kısmen tıkanmış ise ya da engellenmişse, göz içi basıncı şeklinde isimlendirilen gözdeki doğal basınç artabilir. Göz içi basınç arttıkça, optik sinirler hasar görebilir. Sinirlere verilen hasar ilerlediği takdirde, gözdeki görme kaybı oluşabilir. Gözdeki baskının çoğalmasına sebep olan şeye her zaman tanılanmayabilir. Bununla beraber, hekimler aşağıdaki unsurlardan birinin ya da daha fazlasının neden olabileceğine inanmaktadır.



- Yüksek kan basıncı,

- Kortikosteroid gibi ilaçlar,

- Dalıştan ötürü gözün farklı bileşenler ve suyla temas etmesi,

- Gözdeki tıkanmış ya da sınırlandırılmış drenaj,

- Optik sinire zayıf ya da düşük kan akımı olarak sıralanabilir.



Göz Tansiyonu Kaç Olmalıdır?



Göz tansiyonu; optik sinirlere hasar veren bir göz rahatsızlığı şeklinde bilinmektedir. Günümüzde anormal derecedeki yüksek tansiyonun neticesinde oluşur. Zaman içinde artan tansiyonla birlikte görmedeki sinir dokuları zarar görerek bunların neticesinde görme kayıpları oluşabilir. Bu yüzden erken tanı görme kaybının yaşanması adına çok önemlidir. Göz tansiyonu; mm Hg cinsinden ölçülür. Göz tansiyonunun normal değeri; 12 ile 22 mm Hg aralığında olmalıdır.



Göz Tansiyonunun Tedavisi



Göz tansiyonunun tedavisinin amacı; hasta bireyin görme yeteneğini ömür boyu korumak olarak belirtilebilir. Göz tansiyonu tedavisi; lazer tedavisi, ilaç ve cerrahi tedavi olmak üzere üç ayrı yolla gerçekleşebilmektedir. Tedaviye genel olarak ilaç ile başlanır. Zararların devam etmesi ile cerrahi ya da lazer tedavisi uygulanır.



Hangi tedavinin uygulanacağı, hasta bireyin durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Tedavi biçiminin tercihinde erken veya geç dönemde tanı konulması, ilaçların düzenli kullanılıp kullanılmaması, hastanın yaşı mühim faktörlerdir. Bununla beraber tedavi eski görme kalitesini geri getiremez. Yalnızca daha fazla görme kaybının olmasını önler.



SLT Lazer; göz tansiyonun da alternatif bir tedavisidir. İlaç kullanan hasta bireylerde tedavi yeterli olmadığında destekleyen bir çözümü sunar. Yalnızca açık açılı göz tansiyonlarına uygulanabilmektedir. Doğru tercih edilen hastalarda çok etkili olan bu yöntem, 3 dakikalık basit bir tedavi metodu olup hiçbir zararı ve yan etkisi bulunmamaktadır. Göz tansiyonunu yüzde 20 ile 30 oranında düşürebilmektedir. 6 ayda bir uygulanan tedavinin etkisi 6 ay ile 2 sene arasında devam etmektedir.