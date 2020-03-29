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29.03.2020 - 21:42 |

Gran Nedir? Gran Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Gran, sağlık alanında sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Tıbbi bir terim olduğu için anlamının bilinmesi halinde insanlar için önemli bir değer ifade edecektir. Bu sebeple Gran nedir? Sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Ayrıca Gran normal değerleri ne olmalıdır? Yükseklik ve düşüklük nedenleri gibi merak edilen detaylarda yer verdik.

Gran Nedir? Gran Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Granı oluşturan hücre tipleri Nötrofil, eozinofil ve bazofildir. Gran testi yapılırken, koldan alınan kan hemogram tüpüne konulur ve hemogram otoanalizörüne verilerek çalışılır. Her hemogram cihazında gran rapor edilmemekte, genellikle 3 hücre ayrı ayrı rapor edilmektedir. Bu üç hücre; Nötrofil, Eozinofil ve Bazofil'dir.

Gran Nedir?

Kan tahlillerinde hemogram testinde gran kısaltması ile verilen granülasitler, kandaki lökosit yani akyuvarların grubunu temsil etmektedir. Gran yani granülasitler, lökositlerin sitoplazmalarında değişik granüller içeren farklı boyama özellikleri gösteren üç tip hücresine denir. Nötrofil, lökositlerin % 50- 70 kadarını oluşturur. Temel görevi ise vücudu zararlı mikroorganizmalardan korumaktır. Bakterilere karşı güçlü savunma sağlayan önemli Lökositlerdir. Bazofil, Lökosit hücreleri içerisinde en az olan (%1) tiptir. Yabancı mikropu içine alıp etkisiz hale getiren Heparin ve Histamin salabilir.

Eozinofiller turuncu renk boyanır. Parazitlerin oluşturduğu enfeksiyonlar ile savaşta önemli lökositlerden. Kandaki sayısının artması, parazit veya alerji kökenli hastalıklarda görülmektedir.

Gran Kan Normal Değeri ( Referans Değeri ) Kaç Olmalı?

Referans yani normal değer aralıkları, her laboratuvarda kullanılan cihazlara, ölçüm kitlerine, kişinin cinsiyeti ve yaşı gibi kriterlere göre değişmektedir.

Bu sebeple laboratuvarlarda verilen referans değerlerde küçük farklılıklar taşıyabilmektedir.

Bu ufak değişimlerle birlikte yaklaşık olarak kanda;

Nötrofil oranı : % 50-70

Eozinofil oranı: % 0-5

Bazofil oranı: % 0-1 arasında olmalı.

Gran Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Enfeksiyonlar örneğin bakteriyel enfeksiyonlar, kemik iliği bozuklukları, yanık, aşırı stres, böbrek yetmezliği, romatoid artrit, kalp krizi, sigara içme, enflamatuar bağırsak hastalığı, metastatik kanser, Kortikosteroidler dahil olmak üzere bazı ilaçların kullanımı gran artışı nedenleri arasındadır.

Granların çoğunu nötrofiller oluşturur. Gran düşüklüğü bu sebeple Nötrofil düşüklüğü şeklinde de tanımlanmaktadır. Gran düşüklüğünün nedenleri; kanser için kemoterapi alma, lösemi, ilaçlar (antibiyotikler, hiper tansiyon, psikiyatrik bozuklukları ve epilepsi için kullanılan ilaçlar), çoklu sistemleri etkileyen genetik bir bozukluk olan barth sendromu, alkol bağımlılığı, vitamin eksikliği (B12 vitamini, Folat ve Bakır eksikliği), sepsis, pearson sendromu, Hepatit A, B ve C, Aids, olarak sıralanabilir.

Bunlara ek olarak gran düşüklüğü nedenleri arasında Bazı Otoimmün durumlar crohn hastalığı, romatoid artrit, lupus gibi bazı otoimmün durumlar, prematüre bebekler, nadir bir kemik iliği sorunu olan miyelofibroz, kemik iliği üretimine ilişkin problemlere bağlı olarak ortaya çıkan sendromlar sayılabilir.

 

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