Granülosit Nedir? Granülosit Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Granülosit, vücuda giren mikrop ve yabancı cisimlere karşı ilk mücadeleyi başlatan ve onların ortadan kaldırılması için savaşan kan hücreleri anlamını taşır. Granülosit, vücudun savunma sisteminin en önemli parçalarından biridir. Vücudun hayat veren sıvısı kandır. Kan; trombosit, plazma ve lökosit üçlüsünden meydan gelir. Lökositler ise monosit, lenfosit ve granülosit oluşturmaktadır.



Granülosit Nedir?



Vücuda giren yabancı maddeler ve bakteri, virüs gibi zararlı mikroorganizmalar ile mücadele eden, onların yok olmasını sağlayan granülosit, üç tipe ayrılır. Bunlar;



1- Nötrofil ( Nötrofil Granülositi)

2- Eozinofil ( Eozinofil Granülositi)

3- Bazofil ( Bazofil Granülositi )



şeklinde sıralanırlar. Granülosit hücre tiplerinin sitoplazmalarında bulunan farklı boyama özelliklerine sahip granüllerdir. Bu hücrelere farklı şekillere sahip hücrelerinin çekirdek formu sebebi ile çoğunlukla "polimorfonükleer lökosit" de denilmektedir.



Yükseklik ve Düşüklük Nedenleri



Nötrofil Yükseliğinin Nedenleri: Stres, lösemi, romatizmal ateş, miyelojen, enfeksiyon, romatoid artrit, tiroid iltihapları, gebelikte zehirlenme, akut böbrek yetmezlikleri, miyeloid metaplazi, polisitemi, ketosidoz anemi, belli başlı ilaçların kullanımı.



Nötrofil düşüklüğünün nedenleri: Lösemi, prelösemi, kansızlık, B12 ya da folik asit eksikliği,

dalakta büyüme, genetik etmenler, kanser tedavisi, diyaliz, ilaçların etkisi, kardiyopulmoner bypass ve yetersiz beslenme



Eozinofil Yükseliğinin Nedenleri: Alerjik hastalıklar, çeşitli deri hastalıkları ( sedef, egzema gibi), paraziter hastalıklar, immun yetmezlik durumları, kollagen doku hastalıkları, bazı malign neoplastik hastalıklar, ülseratif kolit, bahar nezlesi, addison hastalığı ve bir kısım böbrek hastalıkları.



Eozinofil Düşüklüğünün Nedenleri: Alkol zehirlenmesi, aşırı stresli olmak, düşük kan şekeri, steroid artışı, karaciğer ve böbrek hastalıkları, doğum kontrol haplarının kullanımı, östrojen ya da kortikosteroid ilaç kullanımı, bazı böbreküstü bezi problemleri, cushing sendromu.



Bazofil Yüksekliğinin Nedenleri: Bazofilik lösemi hastalığı, miyeloproliferatif hastalıklar, hodgkin hastalığı, kolit (bağırsak İltihabı), hipotiroidi (guatr), diabetes mellitus (şeker hastalığı),

dalağın alınması.



Bazofil Düşüklüğünün Nedenleri: Akut romatizmal ateş, lober pnömoni (zatüre), steroid tedavisi alan bireylerde, tirotoksikozis, psikolojik ve genel stres durumları.



Granülosit Kaç Olmalıdır?



Eozinofil normal değeri; < 500 hücre/mcL (Bir mikrolitrede 500 hücreden az), nötrofil normal değeri; yetişkin ve çocuklarda yaşa bağlı değişikenlik gösterir. Bazofil, toplam beyaz kan hücrelerinin yüzde üçünden daha azını oluşturur. Her mikrolitre kanda en fazla 300 baso olması gerekir.