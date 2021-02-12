Gül Hastalığı Nasıl Geçer? Gül Hastalığına İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?

Cildin altında bulunan kan damarlarının iltihaplanması sonucunda yüz ve ciltte kızarıklık, hassasiyet ve batma hissi oluşan hastalığa gül hastalığı adı verilmektedir. Ömür boyu sürebilen bir hastalık olan gül hastalığına günümüzde pek çok bitkinin iyi geldiği de bilinmektedir.



Gül Hastalığı Nasıl Geçer?



Gül hastalığı genellikle kişilerde 30'lu yaşlarından sonra ortaya çıkmaktadır. Günümüzde kesin bir tedavisi bulunmayan gül hastalığının etkilerini en aza indirmek mümkündür. Kontrolün elden bırakılmadığı sürece hastalığın etkileri az seviyede gözlemlenebilir.



Gül hastalığına yakalanan kişilerin ilk olarak dermatoloğa görünmesi gerekmektedir. Uzman doktorların gül hastalığı için uygulayacağı tedavilerin düzenli uygulanması gerekir. Doktora danışılıp gerekli tedaviler ile birlikte bazı yöntemler de bu hastalığa iyi gelmektedir.



Gül Hastalığına İyi Gelen Bitkiler Nelerdir?



Gül hastalığına iyi gelen pek çok bitki türü bulunmaktadır. Fakat bu bitkileri kullanmadan önce alerjinizin olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Gül hastalığına iyi gelen bitkiler şunlardır:



- Aloe vera tam bir cilt dostudur. Aloe vera gül hastalığının yaşattığı yan etkilerini azaltmaktadır. özellikle kızarıklıkların geçmesine yardımcı olan bu bitkinin yapraklarının iç kısmından çıkan jel cilde uygulanması gerekir.

- Bal birçok faydasının yanında vücudumuzdaki iltihaplı bölgelerin iyileşmesine de yardımcı olmaktadır. Doğal bal 2 ker kızarık olan bölgeye sürülerek ılık su ile yarım saat sonra temizlenmelidir.

- Gül hastalığına iyi gelen diğer bir bitki ise salatalıktır. Salatalıkların dilimlenip yüzde kızarıklık olan bölgeye uygulanmalıdır.

- Zerdeçal ve zencefil güçlü antioksidan özelliğine sahiptir. Bu nedenle vücuttaki iltihaplar hızlı bir şekilde iyileşmektedir. Bal ile karıştırılan toz zencefil ve zerdeçal cilde sürülebilir.



Gül Hatalığının Belirtileri Nelerdir?



Genellikle 30 yaşından sonra ortaya çıka gül hastalığının belirli bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu hastalığa yakalanan kişilerin yapması gereken ilk şey bir uzman doktora görünmesidir. Gül hastalığının en yaygın olarak görülen belirtileri ise şunlardır:



- Yüzdeki tekrarlanan kızarıklıklar

- Yüzde sık sık tekrarlanan batma ve yanma etkisi

- Burun ve yanak bölgelerindeki küçük kan damarlarının belirginleşmesi

- Gözlerde yanma hissi

- Burunda şişlik

- İltihaplı sivilcelerin ve kırmızı şişliklerin oluşmaya başlaması