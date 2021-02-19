Gül Hastalığı Nedir, Ne İyi Gelir? Gül Hastalığı Tedavisi Hakkında Tüm Sorular...
Gül hastalığı, ciltte görülen kızarıklık ve iltihaplı, sivilce benzeri kabartılar ve damar genişlemeleri şeklinde ortaya çıkar. Bu hastalık, genellikle yüzde ve burun bölgesinde sıkça görülür. Ama bu sadece yüz çevresinde meydana geldiği anlamını taşımıyor. Gül hastalığı, vücudun diğer bölgelerinde de ortaya çıkabiliyor. Sizler için gül hastalığı nedir, ne iyi gelir tüm detayları derledik.
Gül hastalığının farklı çeşitleri de bulunuyor. Bunlara, damar genişlemeleri ile görülen eritematotelenjiektazik rozase, ödem ve kızarıklık şeklinde olanlar ise ödematöz rozase ve akne şeklinde olanlara rozase fulminas ismi veriliyor.
Gül Hastalığı Belirtileri Nelerdir?
Her yaştan insanda bu hastalık görülebiliyor. Genellikle 30'lu yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Erkeklerde bu hastalığın görülme oranı kadınlara göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Halk arasında sivilce gibi bir cilt sorunu olarak görülen ve çok önemsenmeyen gül hastalığı, erkeklerde daha az görülse de erkekler hastalığa yakalandığı zaman kadınlardan daha ağır atlatıyor. Gül hastalığının kesin bir tedavisi henüz bulunamamıştır. Gül hastalığı, özellikle de burun bölgesinin hassas olmasından dolayı bu bölgelerde kendini gösterir. Aşırı sıcak, soğuk, genetik etkenler, güneş ışınları, aşırı kafeinli içecekler, alkol, sindirim sistemindeki bozukluklar, iş ve gündelik hayatın karmaşası ve stresi gül hastalığının ortaya çıkmasına neden oluyor. Gül hastalığının başlıca belirtileri;
Ciltte yanma ve acı
Cilt renginde değişiklik
Damarlarda belirginleşme
Yüzde şişme
Cilt kalınlaşması
Sivilce ve akne gibi oluşumlar
Kuru ve dökülen bir cilt
Boyun, kafa, göğüs, kulaklar dahil olmak üzere vücudun pek çok bölümünde meydana gelen döküntüler gül hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer alır.
Gül Hastalığı Tedavisi Hakkında Tüm Sorular
Gül hastalığının kesinleşen ve net bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalık oluşan kişilerin düzenli olarak güneş koruyucu krem sürmesi çok önemlidir. Hastalığın olduğu bölge, sürekli temiz tutulmalıdır. Aynı zamanda bu kişi cildini besleyecek kremler kullanmalı alkol ve sigaradan olabildiğince uzak durmalıdır.
Belirtiler ortaya çıktığı zaman çeşitli nemlendiriciler ve merhemlerle bu kızarıklıkların ve iltihaplı kabarıklıkların önlenmesi amaçlanıyor. Hastalığın ilk başlarında bu nemlendiriciler işe yarasa da ilerleyen zamanlarda kızarıklıklar kalıcı bir hal alır. Daha sonra bölgede hassasiyet ve yanma hissi oluşmaya başlar. Zaman geçtikçe burun çevresinde iltihaplı kabarıklıklar, burun çevresi ve alın bölgesinde de yayılmaya başlar. Bazı zamanlarda bu kabartılar, saç diplerinde de görülmeye başlar. Hastalık hafif seyrediyorsa döküntü ve kuruluk meydana gelir. Aynı zamanda hastalarda karaciğer hastalıkları ve kolesterol seviyesinde bozukluk ortaya çıkabilir.
Gül Hastalığı Ne Kadar Sürer?
Gül hastalığı, hastalığın seyrine ve şiddetine göre farklı bir zaman aralığında son bulur. Etkenler yok olduktan sonra, iyileşme süreci 4-6 hafta arasında tamamen iyileşir. Hastalığın etkilerinin azalması ile birlikte oral antibiyotik verilerek krem tedavisi uygulanır. Fakat hamile kadınların kesinlikle bu ilaçları kullanmaması gerekir. Aksi taktirde sakat doğumlara ya da düşük riskine yol açabilir. Alerjinin ortaya çıkması ile birlikte kan tahlili yapılabilir ve alerji testi uygulanabilir. Bu dönemde kan değerlerinin dengede tutulması gerekir.
Gül Hastalığının Nedenleri Nelerdir?
Gül hastalığının neden meydana geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Ama hastalığa neden olabilecek bazı durumlar düşünülüyor. Bu etkenlerden uzak durmak cilt sağlığına ve temizliğine önem vermek gül hastalığından korunmanıza yardımcı olur. Gül hastalığı, psikolojik problemler, mantarlar, cilt altındaki bağ dokusunun bozulmasından kaynaklanır. Aynı zamanda aşağıdaki nedenlere bağlı olarak da gül hastalığı meydana gelebilir. Bunlar ise;
Baharatlı yiyecekler
Sıcak içecekler
Alkol tüketimi
Maytlar
Aşırı soğuk
Aşırı sıcak
Egzersiz
Makyaj malzemeleri
Güneş ışığı ve rüzgar
Stres