Gül Suyu Maskesi Tarifi: Evde Gül Suyu Maskesi Nasıl Yapılır?



Taze gül çiçeklerinin yapraklarından yapılan gül suyunun faydaları saymakla bitmez. Cilt temizleme toniği olarak kullanılan bu mucizevi su, en çok tercih edilen cilt bakım ürünlerinden birisidir.



Gül Suyunun Cilde Faydaları Nelerdir?



Gül suyu ilk kez İranlı kadınlar tarafından kullanılmış, oldukça eski zamanlardan beri cilt bakımında yer edinmiş bir üründür. Güzel kokusunun yanı sıra, hafif yapısı ve cilde olan etkileri sayesinde her derde devadır. İçeriğinde A ve C vitaminlerini barındıran doğal gül suyunun faydaları;

Doğal bir tonik görevi gören gül suyu, cilt gözeneklerinin yağlardan arınmasına yardımcı olur. Ayrıca diğer tonikler gibi cildi kurutmaz.

Cildin pH dengesini koruyarak, daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Sivilce, akne ve siyah noktaların oluşumunu engellerken; tüm bunların cilt üzerinde oluşturduğu lekelerin yok olmasını sağlar.

Özellikle hassas ciltlere sahip olan kişilerin kullanması gereken bir üründür. Cildi yatıştırarak kızarıklık ve tahrişi engeller.

Yaşlanma etkilerin azalmasında büyük rol oynar.

Yüksek antioksidan içerdiği için güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korunmanızı sağlar.

İltihap önleyici özelliği sayesinde, iltihaplı yaralarda da bir ilaç işlevi görmektedir.

Gül Suyu Maskesi Tarifleri



Öncelikle gül suyunu direkt olarak bir pamuğa dökerek temizleme toniği şeklinde kullanabilirsiniz. Buz kalıplarının içerisine gül suyu döküp dondurarak, yüzünüzde dolaştırabilirsiniz. Bu sayede hem cildiniz sıkılaşır hem de doğal bir temizleme yöntemidir. Başka malzemeler karıştırarak uygulayabileceğiniz gül suyu maskesi tarifleri;



Kuru Ciltler için Gül Suyu Maskesi;



İki yemek kaşığı kadar gül suyunun içerisine 5 adet ezilmiş badem ve 1 çay kaşığı bal ekleyip karıştırın. Daha sonra bu karışımı cildinize uygulayıp 20 dakika kadar bekleyin ve ılık suyla yıkayın. Cildinizin nem oranını dengeleyen bu maske, kuru ciltler için harika bir çözümdür.



Hassas Ciltler için Gül Suyu Maskesi;



Üç yemek kaşığı gül suyunun içerisine bir kaşık süt, 2 kaşık yulaf ezmesi, 1 çay kaşığı bal ekleyin. Karışım tamamlandıktan sonra yumuşak hareketlerle cildinize sürün. 15 dakika bekledikten sonra temizleyin. Hassas ciltlerin güçlenmesini sağlayacak ve daha sağlıklı bir görünüm elde etmeye yardımcı olacaktır.



Cildi Gençleştirmek için Gül Suyu Maskesi;



İki kaşık gül suyunun içerisine, dört damla kadar gliserin damlatın. Ardından 1 çay kaşığı kadar limon suyu ekleyin. Karşımı akşamüzeri cildinize uygulayın ve kuruduktan sonra yıkayın. Günün yorgunluğundan ve stresinden çökmüş cildin toparlanmasını sağlarken aynı zamanda cildinizi gençleştirecektir.