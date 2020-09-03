Gülsüm İsminin Anlamı Nedir? Gülsüm Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilimize Arapçadan girmiş pek çok kelime ve isim bulunmaktadır. Gülsüm Arapça kökenli isimlerden birisidir. Eski yıllarda çok sıklıkla tercih edilmiş olan Gülsüm ismi günümüzde de çok fazla tercih edildiği gözlemlenmiştir.



Gülsüm Ne Demek?



Türkiye'de yerleşik en güzel isimlerden olan Gülsüm ismi anlamı sözlüklere bakıldığında yuvarlak, dolgun yüzlü güzel anlamı ile karşılaşmaktayız. Anlamı bakımından çok sevilen Gülsüm ismini sizlerde kız çocuğunuzda kullanabilirsiniz.



Gülsüm isminin özel bir anlamının dışında İslam dininde de özel bir yeri bulunmaktadır. Gülsüm kelimesinin anlamlarını şu şekilde açıklayabiliriz:



- Yuvarlak, düzgün hatlı ve güzel

- Hz. Peygamber'in kızlarından birisi



Gülsüm ismi bu anlamları ile beraber kız çocuklarına verilecek en özel isimlerden birisi olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde iki isim yan yana çok sık kullanılmaktadır. Gülsüm ismini de tek başına kullanabilirken farklı bir isimle de güzel bir uyum yakalamanız mümkündür.



Gülsüm İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Anne ve babalar isim araştırmaları yaparken anlamlarına çok dikkat etmektedir. anlamı dışında dini anlamı da pek çok kişi için önemli olmaktadır. Gülsüm ismini değerlendirdiğimizde anlamı dışında Kur'an’da da geçmediğini söyleyebiliriz. Fakat Gülsüm isminin anlamı dışında dini bir anlamı da bulunmaktadır. Gülsüm ismi peygamberimiz Hz. Muhammed'in kızlarından birisinin adı olmaktadır. Bu sebeple özel bir isim olan Gülsüm ismi eski dönemler ile birlikte günümüzde de çok sık değerlendirilen kız çocuk isimlerinden birisi olmuştur.