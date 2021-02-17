Gülüş Tasarımı Nedir? Gülüş Estetiği Tasarımında Yapılan İşlemler Nelerdir?

Günümüzde diş hekimliğinin geldiği noktada dişlerin ve diş etlerinin kocaman gülüşlere uygun hale getirilmesi için gerekli imkanlar mevcuttur. Bu imkanlardan uzmanların yardımıyla faydalanılabilir.

Gülüş Tasarımı Nedir?

İnsanların güldüğünde ağzının, dişlerinin ve yüzünün estetik görünümün iyileştirilmesi için yapılan uygulamalar gülüş tasarımı olarak nitelendirilir. İyi bir gülüş için diş yapısının düzgün olması, çarpıklık ve düzensizliklerin bulunmaması, dişlerin dudak ve yüz yapısına uygun olması, diş etlerinin sağlıklı görünmesi gerekir. Dişlerde leke ve renk farkları da bulunmamalıdır.

Gülüş Tasarımında Nelere Dikkat Edilir?

Gülüş tasarımı için diş hekimine başvurulduğunda ilk olarak hastanın ihtiyaç ve talepleri tam olarak ortaya konulur. Kişinin kendini en iyi hissedeceği sonuca ulaşmak için hedefin çok iyi belirlenmesi gerekir. Bu aşamada hekimin görüş ve tavsiyeleri de önemlidir. Hastanın talepleri ile hekimin görüşleri ortak bir noktada birleşmelidir.

Gülüş tasarımında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında hasta bilgilendirilir ve kendisine yapılacak uygulamalar belirtilir. Bu uygulamalar diş beyazlatma, porselen lamine uygulamaları, kristal ya da zirkonyum destekli kaplamalar olabilir. Veya bunların hepsi veya birkaçı bir arada kullanılabilir.

Cinsiyete göre yapılacak işlemler değişir. Kadınlar için daha küçük ve zarif dişler yapılır. Ayrıca yaş, yüz şekli, dudak yapısı, sosyal konum gibi faktörler dişlere verilecek şekli etkileyecektir.

Gülüş Tasarımı Provası

Günümüzde diş hekimliğindeki gelişmeler tedavi sonrasındaki görünümün tahmini konusunda önemli bir avantaj sunar. Bunun için estetik gülüş tasarımı tedavisi öncesinde gülüş tasarımı provası yapılabilir. Bu uygulamada dişlere yapılacak işlemler özel mumlarla önceden prova edilir. Dişlerin ağızda nasıl hissedileceği ve görünümü hakkında böylece fikir sahibi olunur.

Gülüş Estetiği Tasarımında Yapılan İşlemler Nelerdir?

Gülüş tasarımında yapılan işlemler hastanın ihtiyaçlarına ve taleplerine göre değişir. Bazen kısa sürede yapılacak bir diş tedavisi ile yetinilebilir. Bazen de ön dişlerin şekillendirilmesi, kaplaması gerekebilir. Porselen lamina adı verilen medikal malzemeler dişlerin üzerine yapıştırılarak temiz ve beyaz bir görünüm kazandırılabilir.

Eksik dişler varsa implant yapılarak boşluklar doldurulur. Bazen çapraşık dişler için ortodonti uygulamaları da gerekebilir.

Yapılacak işlemler hekimin bilgi ve tecrübesine, hastanın taleplerine göre belirlenecektir.