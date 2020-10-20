Günde Kaç Litre Su İçilmelidir? Kaç Bardak Su İçersek Zayıflarız?

Su, insanoğlunun yaşayabilmesi için gerekli olan en doğal ihtiyaçtır. Renksiz, kokusuz ve tatsız olan su temizdir. Renk ve koku bakımından farklı olan sular içilmez. Suya hangi kimyasal madde katılırsa katılsın onu saklamaz. Suyun simgesi H2O’dur.



Günde Kaç Litre Su İçilmelidir?



Sağlıklı bir insanın vücudunun yaklaşık yarısı sudur. Kadınlarda bu oran % 50, erkeklerde ise % 60’dır. Cilt sağlığı, yiyeceklerin sindirilmesi, dikkatin artması, hafızanın kuvvetlenmesi, kanın sulanması ve vücut direncinin artması gibi konularda vücuda faydalı olan su ihmal edilmemelidir.



Suyun az içilmesi durumunda böbreklerin fonksiyonel özelliği zayıflar. Böbrek kuruması, az su tüketimi nedeniyle meydana gelir ve bu durumda ciddi böbrek rahatsızlıkları meydana gelir.

Bir insan günde en az 1,5 litre su içmelidir. Sıcak yaz günlerinde bu miktar artırılmalıdır. Kısacası insan susadığı anda su içmelidir. Vücut susuz kaldıkça bitkin düşer ve vücut direnci düşmeye başlar. Spor yapan kişiler daha fazla su tüketmelidir. Ancak spor esnasında çok su içmek spor aktivitesini engeller ve böbrek ağrısına neden olur. Sporcular spor esnasında çok az su içmelidir. Spor aktivitesinden sonra dinlenirken su ihtiyacı karşılanmalıdır.



Sıvı tüketiminin yeterliliği idrar renginden anlaşılabilir. Az gelen ve koyu renkli idrar suyun yeteri kadar tüketilmediğini gösterir. Basınçlı gelen ve berrak olan idrar vücudun suya doyduğunu gösterir.



Kaç Bardak Su İçersek Zayıflarız?



Günlük 1,5 litre ( günlük 7-8 bardak) su bir miktar zayıflamaya etki edebilir. Diyetisyenler bol su içmeyi tavsiye etmektedir. Çok su içerek mideyi doldurmak ve mideye doygunluk hissi vermek, kilo vermeye yardımcı olabilir. Su doygunluk verdiği için kişi daha az yemek yer. Kısacası kilo vermek isteyen kişi