Güneş koruyucu ve makyaj beraber nasıl kullanılmalı?

Geniş spektrumlu güneş koruyucu içeren nemlendiriciler

Geniş spektrumlu güneş koruyucu içeren nemlendirici kremler, makyaj yapmaya başlamadan önce cilt bakım rutininizdeki son adım olmalıdır. Günlük 15 veya daha yüksek SPF değerine sahip geniş spektrumlu bir formüle sahip nemlendirici kullanmak; cildinizi zararlı güneş ışıklarından koruyacak.

Cildinizin yoğun güneşe maruz kaldığı saatler ver yerlerdeyseniz; en az iki saatte bir veya yüzme ve terlemeden hemen sonra tekrar güneş koruyucunuzu uygulamanız gerekir.

Yukarıda bahsettiğimiz güneşten koruma önlemine ek olarak; güneşte geçirdiğiniz süreyi sınırlandırmanızı, özellikle güneşin en yoğun saatlerinde sabah saat 10'dan akşam 2'ye kadarki zamanda güneşe maruz kalmamanızı ve gölgede vakit geçirmenizi öneririz.

Geniş kenarlı bir şapka ve UV engelleyici bir güneş gözlüğünü de kullanmayı ihmal etmeyin.

Doğru fondöten seçimi

Sıradaki: fondöten zamanı! Cilt tipinize uygun bir fondöteni seçin. Örneğin yağlı bir cildiniz varsa, mat bir bitişe sahip olan bir fondöten kullanmayı düşünebilirsiniz. Kuru cildiniz varsa, parlak bitişli fondötenler size göre!

Suya dayanıklı ürünler

Maskara ve eyelinerızı suya dayanıklı seçmek oldukça önemli. Böylece denize ya da havuza girdiğinizde makyajınız akmayacak veya terlediğinizde bozulmayacak.

Yeniden uygulayın

Makyajsızsanız, güneş kremini yeniden uygulamak oldukça basittir. Ancak makyajınız varsa durum değişebilir. Makyajınızı çıkarmak, güneş kremi uygulamak ve daha sonra makyaj rutininize tekrar başlamak istemeyeceğinizi düşünüyoruz. Bu neden ile yeniden uygulama yapmak için toz yapıdaki bir güneş koruyucudan veya yüksek SPF ayarlı bir sprey kullanmayı düşünebilirsiniz.