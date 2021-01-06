Güneş lekelerine ne iyi gelir, nasıl geçer? Yüzdeki lekelere doğal çözüm önerileri

Güneş lekeleri; ağırlıklı şekilde esmer tene sahip olan insanlarda görülür. Bu güneş lekelerinin oluşu yerleri ise; dudak çevresi, alın, çene, yanak, kollar ve boyundur. Güneş lekelerinin oluşumunun nedenleri içerisinde değişik pek çok sebep yatmaktadır. Bu sebeplerden bazıları; genetik yatkınlık ve zararlı güneş ışıklarına maruz kalmak olarak tanımlanabilir. Bu konuda güneş ışınları leke oluşturmanın yanı sıra bulanan lekelerin de renginin koyulaşmasına sebep olmaktadır. Güneş lekesi bulunan kişilerin evde doğal metotları araştırdığını belirtmek gerekir. Bunun hakkında bilgi vermek, okurlara fayda sağlayacaktır.



Güneş lekelerine ne iyi gelir?



Güneş lekelerine iyi gelecek metotlar için, alanında uzman bir dermatologdan destek almak doğru olacaktır. Burada uzmanlar açısından ilk önce lekenin üstüne wood ışığı incelemesi yapılır. Bu incelemeyle beraber lekenin, hangi deri tabakasında yer aldığını tespit ederek buna uygun biçimde tedaviye başlanır. Dermatologların önerdiği tedavilerden bazıları; kimyasal soyucular, kremler, kimyasal peelinglerdir. Bunun dışında evde yapılabilecek doğal metotlarla, güneş lekelerini önlemek mümkündür.



Güneş lekeleri nasıl geçer?



Güneş lekelerinin geçmesi için belli başlı faktörleri göz önünde bulundurmak ve buna göre uygulama yapmak önemlidir. Güneş lekelerinin geçmesi için;



- A, C, E vitaminlerinin leke çıkarıcı özelliği bulunur. Bu vitaminlerin enjekte yöntemiyle veya hap metodu ile kullanılabilir.

- Güneş lekelerinin en önemli sebebi güneş ışınları olduğundan, güneş kremi kullanılabilir. Güneş kremi, yaz- kış kullanılmalıdır.

- Siyah noktalar temizlenirken kullanılacak salisilik asitli pedler ile cilt sabah akşam silinmelidir. Bu şekilde güneş lekelerinin rengi açılabilir.

- Güneş lekeleri adına krem kullanılabilir. Bunun adına doktor önerisi veya reçeteyle alınan kremler, lekelerin azalmasına destek olur.

- Lazer uygulamaları güneş lekelerinin azalmasına yardımcı olur. Cildin en üst bölümündeki deri, lazer metoduyla soyularak, alttan problemsiz ve sağlıklı derinin çıkması sağlanmaktadır. Neticede leke görünümü yok edilmektedir.

- Mezoterapi uygulaması sayesinde güneş lekelerinin azalmasına destek olacaktır. Bu uygulamayla deri altına enjekte edilen vitaminlerle cilt altı hücreler yenilenir.



Yüzdeki lekelere doğal çözümler



Güneş, insan vücudu için D vitamini kaynağıdır. Ancak uzun süreli etkileşimlerde çok sorun yaratacak lekelere neden olmaktadır. Bilhassa yüz bölümünde oluşan lekelenmeler hem görünüm bozukluğu yaratmakta hem de çok zor iyileşmektedir. Fakat düzenli bir şekilde bakım yapıldığı takdirde güneş lekelerinden kurtulmak kesindir. Bu durumda; elma sirkesi, limon suyu, patates, elma sirkesi, Hint yağı, aloe vera, karbonat, maydanoz gibi doğal yollarla güneş lekelerinin giderilmesinde çok başarılıdır.



Güneş lekeleri nasıl oluşur?



Güneş lekelerinin oluşmasına neden olabilecek faktörler;



- Genetik faktörler,

- Kortizon içeriği bulunan ilaçlar,

- Vitiligo,

- Güneşe fazla maruz kalmak,

- Sivilcelerin vücutta bırakmış olduğu koyu renkli lekeler,

- Gebelik döneminde yaşanan hormonel farklılıklar,

- Vitiligo,

- Doğuştan kaynaklı pigmentasyon rahatsızlıkları olarak sıralanabilir