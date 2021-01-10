Güneş Yanığı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Güneş Yanığına Evde Ve Doğal Çözümler...

Güneş yanıkları, güneş kremi kullanmaksızın vücudun güneşe aşırı maruz kalması sonucu oluşmaktadır. Güneş yanıkları aslında 3.dereceden yanıklara kadar derecelendirilebilmektedir.

Güneş Yanığı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Yaz aylarında aşırı sıcak dönemler içinde güneşe maruz kalan deri, güneşin etkisi ile zarar görmektedir. Güneş yanıklarını engellemek ve oluşumunu azalmak için güneş kremi kullanımı sık olmalıdır. Güneş yanıkları oluşumlarında ise belli tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Güneş yanıkları oluşumlarının ardından soğuk su ile yıkanmak ve iyileşene kadar sık bir şekilde bu durumu gerçekleştirmek gereklidir. Soğuk su ile duş alma sırasında suyun basıncı az olmalıdır. Bunun yanı sıra soğu su ile yıkanan bez ile bastırmadan düzenli kompres yapılabilir.

Güneş yanıkları olan bedenlerde kimyasal maddeler içeren ürünler kullanılmamalıdır. Çünkü kimyasal maddeler, aşınmış deriye daha fazla zarar verebilir. Bu durumlarda ise durumda daha ciddi bir hal alabilir. Güneş yanıkları olan deri için en ideal olan soğuk su ile düzenli soğutulmasıdır.

Aloe vera içerikli ürünler ve papatya özlü ürünler

Güneş yanıklarına iyi gelen bitki özleri arasında papatya ve aloe vera içeren ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler iltihap giderici özelliklere sahiptirler. Bu nedenle yanıklar içinde hızlı bir iyileşme dönemi sağlamaktadır. Düzenli olarak kullanılması sonucunda yanık bölgede iyileşmeler gözlemlenecektir.

Güneş yanıkları, yetişkinler ve çocuklar için 48 saat kadar sürebilmektedir. Bu süreç ağrılı olabilmektedir. Bu nedenle yanık oluşumlarından sonra en yakın sürede geçmesi için tedavi uygulanmalıdır. Güneş yanıkları bitkisel ürünler ile hızlı bir iyileşme geçirebilir.

Deriyi Nemlendirecek Ürünler Sürülmesi

Güneş yanıklarının belirtileri görülmesi halinde güneş yanıklarına günde 3 defa olmak üzere nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Bu sayede deri kendini daha hızlı yenileyecek ve sağlıklı halini alacaktır. Nemlendirici ürünler ile soğuk su uygulanması, evlerde güneş yanıklarının iyileşmesini sağlayacaktır.

Evde Tedavi İçin En Yaygın Ürün Olarak Yoğurt

Güneş yanıkları için kullanılan ve herkes tarafından bilinen ürünlerden bir tanesi yoğurttur. Yoğurt, deriyi nemlendirecek ve rahatlatacak bir forma sahiptir. Halk arasında kullanılan bu ürün, güneş yanıklarının evde tedavi edilmesi için oldukça uygundur. Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere düzenli uygulanması deriyi yenileyecektir.

Diş Macunu

Yoğurt kullanımları güneş yanıklarının geçmesi için iyi bir tercihtir. Yoğurtun kullanılmasının yanında diş macunu kullanımı da oldukça etkilidir. İçinde bulunan Flor ile deriyi rahatlatıcı ve nemlendirici bir özelliğe sahiptir. Deriyi nemlendirecek ürünler, güneş yanıkları için etkili bir tedavi yöntemidir.

Güneş Yanıklarını Tedavi Etmek İçin Bitkisel Ürünler Kullanmak

Güneş yanıklarının tedavisinde kullanılacak ve deriyi nemlendirici özelliklere sahip olan bitkiler bulunmaktadır. Güneş yanıkları olan deri için kullanılabilecek bu ürünler etkisi ilk günden göstermekle birlikte iyileşmesi 5 güne kadar sürebilmektedir.

Salatalık

Güneş yanıklarında kullanılabilecek bitkilerden bir tanesi salatalıktır. İçinde bulunan su özü ve nemli yapısı ile derinin kendini onarmasını hızlandırmaktadır. Deriyi iyileştirici bir yapıya sahip olan salatalık, farklı cilt ürünlerinde de kullanılmaktadır.

Çay

Tatil dönemlerinde güneşlenmek ve keyif sürmek güzel bir etkinliktir. Ancak güneş altında korunmaksızın uzun süreler kalmak, sonrasında derilerde yanık sorunu oluşturacaktır. Güneş yanıklarının oluşumları durumunda kullanılabilecek doğal ürünlerden bir tanesi ise çaydır. Çayın banyo suyu içine katılması ya da yanık olan derinin üzerine uygulanması iyi bir tedavi yöntemi olacaktır.

Lavanta yağı

Güneş yanıkları oluşumları sırasında lavanta yağı kullanmak hem deride oluşan ağrıyı alçaktır hem de yanıkların onarılmasını sağlayacaktır. Lavanta yağı içinde bulunan özler sayesinde deri daha hızlı bir onarım sağlamaktadır. Doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanmak ve iyileşmesini sağlamak iyi olacaktır.

Elma sirkesi

Elma sirkesi farklı birçok yararı ile bilinen doğal ürünlerdendir. Elma sirkesinin özellikleri arasında PH dengesini sağlayabilmesi bulunur. PH dengesini sağlaması güneş yanıklarına da iyi gelecektir. Duş sırasında banyo suyuna eklemek için elma sirkesini seyretmek gereklidir. Direkt olarak değil bol suya katılarak kullanılmalıdır.

Güneş Yanığına Evde ve Doğal Çözümler

Güneş yanıklarını evde tedavi etmek doğal olarak mümkündür. Yaz ayları içinde ve tatil sırasında oluşabilecek rahatsızlık için kullanılan bitkisel ürünler iyileştirecektir. Güneş yanıkları, ağrı oluşumu ve acı vermesi mümkün olan rahatsızlıklardandır. Bu nedenle oluşumunda hemen sonra evde tedavi etmek gerekmektedir.

Güneş yanıkları için gereken doğal çözümler her evde bulunabilmektedir. Özellikle yoğurt ve diş macunu kullanılarak ağrısının geçmesi ve derinin onarımı sağlanacaktır. Bu iyileşme süresi yanıkların durumuna göre değişebilmektedir. Ancak güneş yanığına ne iyi gelir sorunun cevabı içinde bulunan doğal ürünlerle bu sorun aşılabilir.

Güneş yanıklarının daha hızlı iyileşmesi için deriyi sık sık nemlendirmek gerekir. Nemlendirmek için ise salatalık ve lavanta yağı gibi ürünler kullanılabilir. Aynı zamanda deriyi rahatlatmak için sık sık soğuk duş alma iyi gelecektir.

Soğuk su ile deri onarımı hızlanmaktadır. Duş sırasında soğuk su ile elma sirkesini seyreltmek ve bu şekilde duş almak iyi bir çözüm olacaktır. Elma sirkesinin özellikleri ile soğuk suyun nemlendirici özellikleri deriyi hızlı olarak onarmaya yardım edecektir.

Yaz aylarında rastlanan bu durumun oluşumu, güneş altında uzun süreler kalma sonucu derilerde yanıklar oluşmaktadır. Bu durum ciddi bir hal alabilmektedir. Ancak güneşlenirken ya da günlük gezintilerde güneş kremleri kullanmak bu sorunu engelleyecektir. Ancak oluşumları sırasında bu durum doğal olarak da tedavi edilebilir.