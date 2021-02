Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadardır? Günlük C Vitamini İhtiyacı Nereden Karşılanır?

Şu anda, çalışmalar hala önerilen günlük C vitamini alımı konusunda birbiriyle çelişmektedir. Ülkeye bağlı olarak, önerilen besin alımı (ANR) günde 40 ila 120 mg arasında değişebilir.

Günlük C Vitamini İhtiyacı Ne Kadardır?

Metabolizmamız kendi başına C vitamini üretemediği için besinlerden alınmalıdır. Çoğunlukla C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler ve özellikle turunçgiller, çilekler, çeşitli meyveler, kivi ve birkaç çeşit lahana. Örneğin, 60 g biber veya 90 g brokoli zaten yeterli miktarda günlük C vitamini sağlıyor.

C vitamini eksikliği risklerinin çok nadir hale geldiğini bilmelisiniz. Bununla birlikte, kişi günde 10 mg'dan az tüketirse, yine de bir eksiklik ortaya çıkabilir. C vitamini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt, ana risktir. Örneğin düşük dozda vitamin preparatları tüketerek aşırı C vitamini alımı kısa vadede zararlı değildir. Bunun nedeni, fazlalığın idrarla atılmasıdır.

Günlük C Vitamini İhtiyacı Nerelerden Karşılanır?

Yıl boyunca yeterli miktarda C vitamini almak kolay değildir. Örneğin taze meyve ve sebze tüketimi sayesinde yaz aylarında ortalama C vitamini alımında artış oluyor. Yine de diyetinizde yıl boyunca yeterli miktarda C vitamini bulmak mümkündür.

Her gün ihtiyacınız olan C vitamini almak çok kolay! Kahvaltıda bir bardak portakal suyu için, öğleden sonra atıştırmalık olarak birkaç dilim kırmızı biber ve tatlı olarak bir bardak çilek yiyebilirsiniz. Vücut C vitamini depolamaz. Kullanılmayan C vitamini idrarla atılır. Bu, vücudun sağlıklı kalmak için gerekli vitamin miktarını içerdiğinden emin olmak için her gün C vitamini açısından zengin yiyecekler yememiz gerektiği anlamına gelir. C vitamini eksikliği morarma, diş eti kanaması, zayıf yara iyileşmesi, diş kaybı, eklem hassasiyeti ve enfeksiyonlara neden olabilir.

C Vitamini Eksikliğinde Ne Gibi Sorunlar Ortaya Çıkar?

Emzirirken annelerin normalden bir buçuk kat daha fazla C vitaminine ihtiyacı vardır. Sigara içenler içinse, kandaki seviyeyi korumak için önerilen değerin iki katını almaları gerekir. Toplam alımdan yararlanmak için, taze ve mümkün olan daha az işlenmiş gıdaları tüketmek daha iyidir.

Birkaç ay boyunca C vitamini eksikliği iskorbüt hastalığına neden olabilir. Bu hastalık birçok denizcinin ana ölüm nedeniydi. Uzun deniz geçişleri sırasında yetersiz çeşitlendirilmiş diyet, diş eti kanaması, cilt sorunları, kas kaybı ve enfeksiyonlara daha yüksek yatkınlık gibi semptomlarla sonuçlandı.

Turunçgiller, lahana turşusu ve patates sayesinde ancak 18. yüzyılın sonunda bir çözüm keşfedildi.