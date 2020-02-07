Gür kaşlara sahip olmak için en etkili 5 ipucu

Doğallığa dönüş akımının olmazsa olmazlarından biri arasına giren kalın ve gür kaşlar yüz tipi buna uygun olan birçok kişinin hayali. Peki ama kolay yoldan gür ve kalın kaşlara nasıl sahip oluruz?

1. Kaşlarınızı tarayın

Kaşlarınızı taramak; kaş köklerdeki kan dolaşımını hızlandırır. Bu kaşların beslenerek daha kolay uzamasını sağlayacaktır.

2. Doğru beslenin

Biotin içerikli somon, avokado, yumurta gibi besinler tüketmek kaş ve saçlarınızın uzamasını sağlar.

3. Masaj yapın

Kaş diplerinize nazik dokunuşlar ile masaj yapmak tarama uygulamasındaki gibi kan dolaşımınızı hızlandır ve kaşlarınızı besler.

4. Losyon ve kremlere dikkat

Yüz bakımınız için kullandığınız ürünler tüy köklerini tıkayarak kaş büyümesini engelleyebilir. Bu neden ile cilt bakım ürünlerinizi, kaşlarınıza yoğun bir şekilde uygulamaktan kaçının.

5. Besleyici serumlardan destek alın

İçerikler bakımından zengin bir formüle sahip kaş serumları, kaşlarınızı besleyerek kalınlaşmasını sağlayacak ve yeni kaş üretimini de hızlandıracak.