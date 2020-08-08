Haftanın ikinci yarısına çok dikkat!

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Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken şahsi konularda daha atak ve girişimci olabilirsiniz. Ancak biraz sakın ve aceleci de olmamak gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gündeminiz elde olmayan nedenlerle değişebilir. Yeniliklere daha açık olmaya bakın. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha canlı, hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük uğraşlar ve ilham alabileceğiniz işler için uygun koşullar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi göstermek ve ileri çıkmak yönünde oldukça cesur davranabilirsiniz. Sözlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Cesaret işe yarayabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi anlatmak ve daha çok şey keşfetmek yönünde şanslısınız. Ayrıca uzaklar ve yabancılarla ilgili koşullar da sizi ilgilendirebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Aceleci düşünmemekte fayda var. Bugün hesapta olmayan bazı konular sizi huzursuz edebilir. Ancak kararsız kalmayacaksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken biraz daha dengeli olmak ve başkalarından beklentilerinizde sabırlı olmalısınız. İlişkiler açısından dikkat çekici bir gün olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün fiziksel enerjinizi yerinde kullanmaya bakmalısınız. Duygusal açıdan sizi yoran işler gündeme gelebilir. Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça iş yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi daha cesur hatta aceleci şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bugün aşkta ve yaratıcı alanda yüksek enerjiler var. Müsrif olmamaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde ve ailevi konular içinde aktif ve kararlı olmanız gerekebilir. Evde daha dengeli olmak ve yeniliklere açık olmak gerekiyor.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizde oldukça hareket var. Daha çok konuşma ve ziyaret gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku