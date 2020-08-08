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HaberlerAstroloji Haberleri Haftanın ikinci yarısına çok dikkat!
08.08.2020 - 00:00 |

Haftanın ikinci yarısına çok dikkat!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Haftanın ikinci yarısına çok dikkat!
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Bu hafta pek çok alanda kararlılık içindeyiz. Ancak bu kararlılığımızın kişisel bir inada dönüşmemesine gayret etmeliyiz. Hızlı ilerleyen Merkür daha büyük düşünceler ve projeler içinde olabileceğimizi anlatıyor. Kendimize güvenebiliriz. Duygusal alanda ailevi konular içinde olmak, yakınlık yaratmak güzel olacak. Haftanın ikinci yarısına, özellikle 13’ü civarına çok dikkat etmeliyiz. Bugünlerde bizi daha hırslı ve öfkeli yapan durumlarla karşılaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bununla birlikte, değiştirilmesi zor durumlarda bizi baskılayan, engelleyen durumlarla da yüzleşebiliriz. Daha akılcı ve esnek olmaya bakalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

9 Ağustos Pazar

Bugün aceleci olmamaya bakalım. Ani hareketler ve acelecilik kazalara davetiye çıkarabilir.

10 Ağustos Pazartesi

Beklenmedik durumlar, değişiklikler parasal konular üzerinde daha fazla düşünmemize neden olabilir.

11 Ağustos Salı

Daha yapıcı olmaya bakalım. Duygusal güvensizlik hissedersek pek çok şey değişebilir.

12 Ağustos Çarşamba

Günün ilk yarısında bazı beklemeler, sıkışmalar mevcut. Akşam saatleri daha çok iletişim ve sohbet mümkün.

13 Ağustos Perşembe

Bugün gruplar içinde, sosyal alanda daha çok şey yapabiliriz. İlişkilere daha çok yönelebiliriz.

14 Ağustos Cuma

Daha anlaşılır ve yenilikçi bir tutum izleyebiliriz. Bir duygu etrafında bir araya gelmek mümkün.

15 Ağustos Cumartesi

Ay’la ve Venüs yan yana gelirken, ailevi konularda, özel hayatımızda mutlu olmak daha kolay. Sevdiklerimizle bir arada olalım.

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken şahsi konularda daha atak ve girişimci olabilirsiniz. Ancak biraz sakın ve aceleci de olmamak gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminiz elde olmayan nedenlerle değişebilir. Yeniliklere daha açık olmaya bakın. Ancak gereksiz risklere de girmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sosyal alanda, arkadaşlıklar içinde daha canlı, hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük uğraşlar ve ilham alabileceğiniz işler için uygun koşullar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi göstermek ve ileri çıkmak yönünde oldukça cesur davranabilirsiniz. Sözlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Cesaret işe yarayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi anlatmak ve daha çok şey keşfetmek yönünde şanslısınız. Ayrıca uzaklar ve yabancılarla ilgili koşullar da sizi ilgilendirebilir.Devamını Oku

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Bugün

Aceleci düşünmemekte fayda var. Bugün hesapta olmayan bazı konular sizi huzursuz edebilir. Ancak kararsız kalmayacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken biraz daha dengeli olmak ve başkalarından beklentilerinizde sabırlı olmalısınız. İlişkiler açısından dikkat çekici bir gün olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün fiziksel enerjinizi yerinde kullanmaya bakmalısınız. Duygusal açıdan sizi yoran işler gündeme gelebilir. Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça iş yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi daha cesur hatta aceleci şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bugün aşkta ve yaratıcı alanda yüksek enerjiler var. Müsrif olmamaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde ve ailevi konular içinde aktif ve kararlı olmanız gerekebilir. Evde daha dengeli olmak ve yeniliklere açık olmak gerekiyor.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizde oldukça hareket var. Daha çok konuşma ve ziyaret gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilgili konularla da ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Harcamalarınızı daha iyi düşünmeniz gerekebilir. Yeteneklerinizi daha iyi değerlendirebilir ve güçlü kişilerden destekler bulabilirsiniz.Devamını Oku

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