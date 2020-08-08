Haftanın ikinci yarısına çok dikkat!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta pek çok alanda kararlılık içindeyiz. Ancak bu kararlılığımızın kişisel bir inada dönüşmemesine gayret etmeliyiz. Hızlı ilerleyen Merkür daha büyük düşünceler ve projeler içinde olabileceğimizi anlatıyor. Kendimize güvenebiliriz. Duygusal alanda ailevi konular içinde olmak, yakınlık yaratmak güzel olacak. Haftanın ikinci yarısına, özellikle 13’ü civarına çok dikkat etmeliyiz. Bugünlerde bizi daha hırslı ve öfkeli yapan durumlarla karşılaşabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bununla birlikte, değiştirilmesi zor durumlarda bizi baskılayan, engelleyen durumlarla da yüzleşebiliriz. Daha akılcı ve esnek olmaya bakalım.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
9 Ağustos Pazar
Bugün aceleci olmamaya bakalım. Ani hareketler ve acelecilik kazalara davetiye çıkarabilir.
10 Ağustos Pazartesi
Beklenmedik durumlar, değişiklikler parasal konular üzerinde daha fazla düşünmemize neden olabilir.
11 Ağustos Salı
Daha yapıcı olmaya bakalım. Duygusal güvensizlik hissedersek pek çok şey değişebilir.
12 Ağustos Çarşamba
Günün ilk yarısında bazı beklemeler, sıkışmalar mevcut. Akşam saatleri daha çok iletişim ve sohbet mümkün.
13 Ağustos Perşembe
Bugün gruplar içinde, sosyal alanda daha çok şey yapabiliriz. İlişkilere daha çok yönelebiliriz.
14 Ağustos Cuma
Daha anlaşılır ve yenilikçi bir tutum izleyebiliriz. Bir duygu etrafında bir araya gelmek mümkün.
15 Ağustos Cumartesi
Ay’la ve Venüs yan yana gelirken, ailevi konularda, özel hayatımızda mutlu olmak daha kolay. Sevdiklerimizle bir arada olalım.