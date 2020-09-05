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05.09.2020 - 17:10 |

Hamam Otunun Faydaları Nelerdir? Hamam Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Günümüzde hamam otu kullanmakta olan kişilere çok büyük fayda sağlamakta ve iş kolaylaştırmaktadır. Hamam otu bazı yörelerde yoğun olarak kullanılmakta olan bitkiler arasında yer almaktadır. Hamam otu nedir? Hamam otunun faydaları nelerdir? Hamam otu bitkisi nerelerde kullanılır? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Hamam Otunun Faydaları Nelerdir? Hamam Otu Yağı Nasıl Kullanılır?
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Hamam otu bitkisi oldukça büyük faydası olan ve içerik olarak da değerli bitkilerden olan bir ottur. Sık sık tüketilen bu otu araştırdık.

Hamam Otu Nedir?

Hamam otu bitkisi ülkemizde Kahramanmaraş ili başta olmak üzere kullanılan başka yerlerde de yetişen otsu bitkidir. Bu bitkinin diğer ismi ise zındık otudur. Bu otu Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde kadınlar ve de erkekler sık sık ve etkin şekilde kullanmaktadır.

Hamam Otunun Faydaları Nelerdir?

Ülkemizde de kullanılmakta olan Hamam otunun kullanan erkek ya da kadına genel olarak bilinmekte olan tek bir faydası bulunmaktadır. Bu fayda da kişinin vücudunda yer alan istenmeyen tüylerin dökülmesi ve de bu istenmeyen tüylerin tekrar çıkmamasını sağlamak olmaktadır. Hamam otu ya da hamam otunun yağı bir nevi geçmiş dönemlerden gelen ağda ve epilasyon işlemleri görevini üstlenmektedir. Bu aletler ile hissedilmekte olan acıyı hamam otu aracılığı ile acı hissetmeden istenmeyen tüylerin alınması sağlanmaktadır.

Ağda ya da kullanılan aletler istenmeyen tüylerin tekrar çıkmasını engelleyemez iken ve üstelik kalın çıkmalarına, tüylerin ya da kılların alırken kırabilmesini sağlarken Hamam otu tozu ile bu şekilde bir sorun yaşanmamaktadır. Hamam otu yağı tamamı ile tüylerin tekrardan çıkmasını engeller. Ayrıca hamam otu yağı sayesinde kişilerin cildinde doğal ve de organik bir bitki karışımı kullanıldığı sebebi ile herhangi bir alerjik durum, kızartma, kesik yaşanmamaktadır.

Hamam Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Hamam otu bitkisi uygulanacak olan bölgeye göre değişmek ile birlikte hamam otu tozunu bir kase içine koyup, su yardımı ile krem haline getirilip hazırlanmaktadır. Ardından bir spatula yardımı ile istenmeyen tüylerin ya da kılları üzerine katman oluşturacak bir şekilde sürülmektedir. Bu kremin sağlayacağı etkiyi göstermesi için yaklaşık olarak 3 dakika ya da 4 dakika beklenmesi gereklidir. Beş dakika sonunda ise bu krem incecik bir bez yardımı ile hafif hafif bastırarak, bölgedeki derinin üst kısmına sürdürülmelidir sonrasında bir bez yardımı ile yıkayarak ya da tercihe bağlı olarak bu bölgeye hemen hamam otu kreminden de arındırılır.

Hamam otu tozu ile ya da başka bir işlem ile istenmeyen tüyleri ya da kılları temizlediğiniz bazı bölge kısımlarına hamam otu yağını sürmekte oldukça faydalıdır. Hamam otu ya da hamam yağı düzenli bir şekilde kullanımda tüy çıkmasını oldukça seyrekleştirip, bu istenmeyen tüylerin ya da kılların daha sonra da çıkmasını önlemektedir.

Kişiye bağlı olarak istenen bölgeye oldukça az miktarda yağ damlatılmalıdır. Sonrasında ise Ortalama olarak 5 dakika boyunca masaj yapar gibi yağ cilde yedirilmelidir. Bu önemli işlem en az ortalama olarak 10 günde bir şeklinde yapılmasına dikkat edilmektedir.

Hamam Otu Yağı Nerelerde Kullanılır?

Bu çok değerli Hamam otu kullanımı cildi besleyerek, kişiye bir ferahlık hissi vermektedir. Hamam otu günümüzde ve ülkemizde toz ya da yağ şeklinde hemen hemen çoğu aktarlarda rahatlık ile bulunmaktadır. Hamam otunun tozu ve hamam otunun yağı birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir.

Çünkü hamam tozu krem haline getirilip istenen bölgeye sürülür ve bu sayede istenmeyen tüylerin dökülmesi sağlanmaktadır. Ardından aynı bölgeye tekrar tüy ya a kıl çıkmasını önlemek için hamam otu yağı ile beslemek gerekmektedir. Hamam otu yağı ve kremi yüzyıllardan beri tüy dökücü olan özelliği sayesinde, istenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılmaktadır.

 

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