Hamile Kalma Belirtileri Nelerdir? İlk Gebelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?

Yalancı hamilelik psikosomatik bir rahatsızlık iken dış gebelik embriyonun rahmin içine değil dışına tutunmasıyla oluşur. Adet gecikmesi dış gebelikte de görüldüğü için belirtileri taşıyan anne adaylarının mutlaka test yaptırması ve kadın doğum uzmanına gitmesi gerekir.

Hamile Kalma Belirtileri Nelerdir?

1- Mide bulantısı:

Midesi bulantısı en sık rastlanan hamile kalma belirtilerinden biridir. Anne adaylarının yaklaşık %90'ında görülür.

2- Ağrı:

Özellikle sırt bölgesinde görülen ağrı bazı kadınlarda çok daha şiddetli olabilir. Ağrıları azaltmak için hamile destek yastığı ve minderi kullanılmalıdır.

3- Adet gecikmesi:

Polikistik over sendromu, stres ve obezite gibi faktörler de adet gecikmesine neden olur. Doğum kontrol haplarını düzensiz kullanan kişilerde ise hem kanama hem de gecikme görülebilir. Bu nedenle adetin gecikmiş olması hamileliğin yegane belirtisi kabul edilmemelidir.

4- Yerleşme kanaması:

İlişkiden sonra takiben bir hafta on gün içerisinde görülen ve gebeliğin kesin belirtilerinden biri olan kanamadır. Bazı anne adaylarında çok daha erken görülebilir. Rengi adet dönemindeki kandan daha açıktır. Bazı kadınlarda kahverengi de olabilir.

5- Aşerme:

Geceliğin 2 ayından sonra kadınların %70'inde iştah artışı gözlemlenir. Gebelik döneminde vücut yapısı ve hormonların tamamen değişmesi aşermenin temel nedenleri arasında yer alır. Anne adaylarının %5'inde ise iştahsızlık görülür. Bu dönemde bebek sağlığı için tek tip beslenmeden kaçınmalı ve vitamin açısından zengin olan besinler tüketilmelidir.

6- Ruh Hallerinde yaşanan değişimler:

Hamilelik belirtileri sadece fiziksel değildir. Hormonların değişmesi hamile kadınların psikolojisini de etkiler. Asabiyet, kaygı ve stres gibi duygular bebeğin sağlığını olumsuz etkileyeceği için anne adayları nefes egzersizleri yaparak kendini rahatlatmalıdır.

İlk Gebelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?

Gebelik testleri kan ve idrar ile yapılmaktadır. İdrar ile yapılan testlerin doğru sonuç vermesi için yaklaşık iki hafta beklenmelidir. Kan ile yapılan testler ise ilişkiden 3 -4 gün sonra yapıldığı takdirde doğru sonuç verme ihtimali oldukça yüksektir.

Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Hamilelik belirtileri en erken 4 -5 hafta içerisinde başlar. Bazı kadınlarda ise bu süre 7 - 8 haftaya kadar uzayabilir.