Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Hamile Kalma Belirtileri Nelerdir? İlk Gebelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?
10.01.2021 - 13:58 |

Hamile Kalma Belirtileri Nelerdir? İlk Gebelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?

Hamilelik belirtileri kişiden kişiye değişir. Örneğin bazı anne adayları gebelik sürecinde birçok şey aş erirken bazılarında iştah kaybı yaşanır. Adet gecikmesi ise sadece hamilelikte değil birçok kadın hastalığında ve yalancı gebelikte görülebilir. Hamile kalma belirtileri nelerdir? İlk gebelik testi ne zaman doğru sonuç verir? Merak edilen tüm soruları sizin için derledik.

Hamile Kalma Belirtileri Nelerdir? İlk Gebelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?
ABONE OL

 Yalancı hamilelik psikosomatik bir rahatsızlık iken dış gebelik embriyonun rahmin içine değil dışına tutunmasıyla oluşur. Adet gecikmesi dış gebelikte de görüldüğü için belirtileri taşıyan anne adaylarının mutlaka test yaptırması ve kadın doğum uzmanına gitmesi gerekir.

 Hamile Kalma Belirtileri Nelerdir?

 1- Mide bulantısı:

 Midesi bulantısı en sık rastlanan hamile kalma belirtilerinden biridir. Anne adaylarının yaklaşık %90'ında görülür.

 2- Ağrı:

 Özellikle sırt bölgesinde görülen ağrı bazı kadınlarda çok daha şiddetli olabilir. Ağrıları azaltmak için hamile destek yastığı ve minderi kullanılmalıdır.

 3- Adet gecikmesi:

 Polikistik over sendromu, stres ve obezite gibi faktörler de adet gecikmesine neden olur. Doğum kontrol haplarını düzensiz kullanan kişilerde ise hem kanama hem de gecikme görülebilir. Bu nedenle adetin gecikmiş olması hamileliğin yegane belirtisi kabul edilmemelidir.

 4- Yerleşme kanaması:

 İlişkiden sonra takiben bir hafta on gün içerisinde görülen ve gebeliğin kesin belirtilerinden biri olan kanamadır. Bazı anne adaylarında çok daha erken görülebilir. Rengi adet dönemindeki kandan daha açıktır. Bazı kadınlarda kahverengi de olabilir.

 5- Aşerme:

 Geceliğin 2 ayından sonra kadınların %70'inde iştah artışı gözlemlenir. Gebelik döneminde vücut yapısı ve hormonların tamamen değişmesi aşermenin temel nedenleri arasında yer alır. Anne adaylarının %5'inde ise iştahsızlık görülür. Bu dönemde bebek sağlığı için tek tip beslenmeden kaçınmalı ve vitamin açısından zengin olan besinler tüketilmelidir.

 6- Ruh Hallerinde yaşanan değişimler:

 Hamilelik belirtileri sadece fiziksel değildir. Hormonların değişmesi hamile kadınların psikolojisini de etkiler. Asabiyet, kaygı ve stres gibi duygular bebeğin sağlığını olumsuz etkileyeceği için anne adayları nefes egzersizleri yaparak kendini rahatlatmalıdır.

 İlk Gebelik Testi Ne Zaman Doğru Sonuç Verir?

 Gebelik testleri kan ve idrar ile yapılmaktadır. İdrar ile yapılan testlerin doğru sonuç vermesi için yaklaşık iki hafta beklenmelidir. Kan ile yapılan testler ise ilişkiden 3 -4 gün sonra yapıldığı takdirde doğru sonuç verme ihtimali oldukça yüksektir.

 Hamilelik Belirtileri Ne Zaman Başlar?

 Hamilelik belirtileri en erken 4 -5 hafta içerisinde başlar. Bazı kadınlarda ise bu süre 7 - 8 haftaya kadar uzayabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kişinin Kalp Krizi Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kişinin Kalp Krizi Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Kusmaya Ne İyi Gelir? Kusmayı Kesmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Kusmaya Ne İyi Gelir? Kusmayı Kesmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Migrene Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?

Migrene Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Migren Ağrısı Ve Atağı Nasıl Hafifletilir?

Tavuk zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Tavuk zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Gıda zehirlenmesine ne iyi gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet