Hamile kalmak için en uygun zaman hangisi?

Bir çok kadın için yıllarca özlemle beklenen bir süreç olan hamilelik sürecine vücudunuzu ve psikolojinizi hazırladığınızda hamile kalmak için uygun ortam oluştuğunda, gebelik gereken faktör cinsel ilişkidir.



Kolay gebe kalmanın cinsel ilişki sayısıyla ilişkili olduğu halk arasında kabul görse de bu görüş uzmanlar tarafından onaylanmaz.



Cinsel ilişkinin etkisi kişiden kişiye değişebilen bir olgudur. Bir kadın tek ilişkide gebe kalabilirken bazıları defalarca denemeye rağmen pozitif sonuç alamaz.



Erkeğin sperm kalitesinin de çok önemli olduğu gebe kalma sürecinde cinsel ilişkinin sıklığından çok, zamanlaması önem kazanır.



Kadının yumurtlama dönemleriyle doğru orantılı olan bu zamanlamayla hamile kalma olasılığı artış gösterir.



Uzmanlarca da kabul edilen perdiyoda göre bir kadının gebe kalması için daha elverişli olan tarihler, son adet tarihinin ilk gününden itibaren 12-14-16. günlerde cinsel ilişkiye girmek, gebe kalma şansınızı arttıracaktır.



6 ay boyunca düzenli korumasız cinsel ilişkiye rağmen hamilelik süreci başlamadığı takdirde doktorunuza başvurmanız önerilir.