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16.01.2021 - 20:22 |

Hamile Nasıl Kalınır? Kolay Hamile Kalma Yöntemleri Nelerdir?

Hamilelik için uygun zamanda ilişkiye girmenin gerekliliği kadar, kişinin kendi vücudunu da çok iyi tanıması gerekiyor. Adet döngüsü takip edilerek bu işlem kolayca anlaşılabilir. Hamile nasıl kalınır, kolay hamile kalma yöntemleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Hamile Nasıl Kalınır? Kolay Hamile Kalma Yöntemleri Nelerdir?
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Hamile kalmak isteyeler mutlaka belli bir disiplin içerisinde adet döngülerini takip etmelidirler. Hamile kalmak için olmazsa olmaz olan durum adet döngüsü takibidir. Döngü takibi sonrası uygun zamanlarda ilişkiye girilerek kolayca hamile kalınabilir.

Hamile Nasıl Kalınır?

40 hafta kadar süren hamileliğin oluşma konusunda birçok faktör bir araya gelmelidir. Zaman olarak doğru bir dilimde cinsel ilişkiye girmek, hamilelik için gereken ilk önceliktir. Erkekler üremek için her daim hazır olurlar ancak kadınlarda durum farklıdır. Bu nedenle, hamile kalmak için mutlaka belli kriterlere uyulması gerekir.

Kişi hamile kalmak istiyorsa ilk olarak 28 günde 1 kere adet görmesi gerekir. Bu kadından kadına farklılık gösterebilir ancak ortalama adet süresi budur. Hamilelik için bu adet döngüsünün iyi şekilde takip edilmesi durumunda, şans daha da artabilir.

Adet döngüsünün 14. gününde ise kadının hamile kalma ihtimali çok daha yüksek olur. Bu nedenle uzmanlar, cinsel ilişkinin adet döneminin 10. gününden itibaren başlamasını tavsiye ederler.

Erkek üreme hücreleri kadın vücudunda 4 gün kalabildiğinden 12. günden itibaren cinsel ilişkiye girmek hamilelik şansını artırır.

Kolay Hamile Kalma Yöntemleri Nelerdir?

Hamile kalmak için bazı yöntemleri uygulamak, şansı artırabilir. Öncelikli olarak tüm durumlardan önce, döngü zamanında cinsel ilişkiye girmek gereklidir. Bunun yanında, doğru pozisyonlar hamilelik şansını artıran faktörler arasında yer alır. Adet dönemi takip edilerek cinsel ilişkiye girilmesi ve ilişkilerin sıklıkla yapılması hamileliği kolaylaştıran yöntemler arasında yer alırlar.

Hamile Kalmak İçin Hangi Sıklıkta Cinsel İlişkiye Girilmeli?

Hamile kalmak için sıklıkla ilişkiye girmek önerilir. Ancak bu cinsel ilişkinin adet sayısında abartıya kaçılmaması oldukça önemlidir. Haftada 3 kez cinsel ilişkiye girilmesi yeterli olarak kabul edilir. Her gün cinsel ilişkiye girmek, hamilelik şansını artırmayacağı gibi sperm kalitesini düşüreceğinden hamileliği zorlaştırabilir. Bu duruma dikkat edilmesi oldukça önemlidir. İdeal olarak kabul edilen haftada 3 kez veya iki günde 1 kez olarak ifade edilebilir.

Kolay Hamile Kalmak İçin Doğal Yöntemler Nelerdir?

Kolay hamilelik için sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir. Çünkü hamilelik birden olan bir durum değildir. Bunun için kişilerin çabalaması ve zamanı iyi yakalaması gerekir. Bunların da yanında kolay hamilelik için doğal beslenmek çok önemlidir.

Kolay şekilde hamile kalmak isteniyorsa, hem kadın hem erkek sebze ve meyve tüketimini artırmalıdır.

Bunun yanında çiftler düzenli bir uyku dönemi yaşarlarsa hamilelik şansı o şekilde artış gösterecektir.

Sigara veya alkol kullanılıyorsa, bu durum hamilelik şansını çok düşürebilir. Daha kolay hamilelik için sigara ve alkole mutlaka son verilmelidir.

Ayrıca çiftlerin kullanmış oldukları bazı ilaçlar hamile kalmayı engelleyici içeriklere sahip olabilirler. Bundan dolayı, çiftin uzman doktorlara başvurarak kullanılan ilaçları bildirmeleri önemlidir. Bu ilaçların kullanımının azaltılması istenebilir.

Kişilerin hamilelik döneminde bazı yiyeceklerden uzak durması ve bazılarını daha sık tüketmesi yine önerilebilir. Bunun için doktora başvurularak öneri alınmalıdır.

 

 

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