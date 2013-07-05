Hamile veya emziren ve oruç tutmak isteyenlerin dikkatine!

Hamile veya emziren ve oruç tutmak isteyen kadınların Ramazan’ı nasıl geçirebileceğini Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

Hamile ya da Emziriyor ve Oruç Tutmak İstiyorsanız…

Uzun süreli açlığın kan şekerini düşürerek anne karnındaki bebeği olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Karacanoğlu; ‘Hamileyseniz mutlaka hekiminize başvurun ve onun önerisine göre hareket edin. Çünkü hamileliğin ilk 3 ve son 3 ayındaki beslenme şekliniz direkt bebeğinizin gelişimini etkiler. Emziren bir anne iseniz bebeğinizin hangi dönemde olduğu çok önemli. Bebeğinizi ilk altı ay sadece anne sütüyle besleyeceğiniz için; kilo alımını ve sütünüzde gözle görülür bir azalma olup olmadığını kontrol edin. Bebeğiniz 6 aydan büyükse, ek besinlerle takviye yapabileceğiniz için rahatlıkla oruç tutabilirsiniz. Ama yine de dengeli beslenmeye dikkat edin.’ diye konuştu.

Hamile veya Emziriyorsanız Bu Önerileri Dikkate Alın!

• Mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin.

• Aşırı şeker ve yağlı gıdalardan uzaklaşın.

• Emziriyorsanız sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat edin.

• Emzirme döneminde artan kalori ihtiyacınızı gidermek için meyve suyu gibi boş enerji kaynaklarının yerine daha sağlıklı olan meyve, esmer ve tam tahıllı ekmeklerden yararlanın.

• Özellikle bir alerjiniz yoksa mutlaka her gün süt ve süt ürünleri tüketin.

• Yumurta, et, tavuk, balık, kurubaklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın.

• Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, tatlılardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin.

• Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı vb) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin.

• Özellikle emziriyorsanız sütünüzün azalmaması için 3 litre veya daha fazla su için.