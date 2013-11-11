Hamileler için en rahat uyku pozisyonu ve yatak seçimi
Karnınızın veya sırtınızın üzerinde uyuyamayacağınız bir dönem olan hamilelikte en rahat ve uygun pozisyon hangisi?
Hamile kaldığınız andan itibaren yüzükoyun yatmaktan vazgeçmeniz gerekmektedir. İlk 3 aylık dönemden sonra ise sırtüstü de uyumamalısınız. Çünkü sırtüstü yattığınızda rahminiz vücudunuzdaki kanı kalbinize taşıyan damarlara baskı yapar. Kan dolaşımı yavaşlarsa plasenta yeterli oksijen alamaz ve bebeğiniz için riskli bir durum meydana gelir.
Hamilelikte en uygun pozisyon yan yatmak olacaktır. Ancak rahat uyuyabilmek için yastıklarla karnınızı ve vücudunuzu destekleyebilirsiniz. Dizlerin arasına ve kalçanızın altına bir tane yastık yerleştirerek yan tarafınızda rahat bir uyku çekebilirsiniz.
Normalde kullandığınız sert yataklar hamilelikte ağrılara neden olabilir. Vücudunuzun şeklini alacak bir yatak tercih edebilirsiniz.
Uzmanlar sol taraf üzerinde uyumanın daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiyor. Bu sayede böbrekler ve rahme giden kan yoğunluğu baskılanmıyor.