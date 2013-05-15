Hamileler neden uyuyamaz?

Hamilelikte uyku sorunlarının sebepleri arasında rahat uyuyamama, şişkinlik, stres ve sürekli tuvalet ihtiyacı yer alır. Hamilelikte çok önemli olan uyku bu nedenlerle sık sık sekteye uğrayabilir.



Hamilelerin %78'inde uyku problemleri görülür. Hormonal değişiklikler de uyku kalitesini etkileyebilir. İlk 3 aylık dönemde artan progesteron seviyesi hamilelerin özellikle gün içerisinde uykulu hissetmesine neden olabilir. Obezite sorunu olanlar da horladığından veya daha sık tuvalete gitme ihtiyacı duyduğundan sık sık uyanır.



Hamilelikte uyku apnesi yeterli oksijen alınamamasına neden olur. Bu durum sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle kaliteli uyku çok önemlidir.



Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar hamilelikleri boyunca 6 saatten az uyuyanlarda sezaryen doğum ihtimalinin 4.5 kat fazla olduğunu göstermektedir.