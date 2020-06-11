Hamilelere 13 normalleşme önerisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlıyor. Ancak bu, risklerin tamamen yok olduğu ve eski yaşantımıza hızlı bir dönüş yapacağımız anlamına gelmiyor. Her ne kadar bütün ülkeler bir an önce normale dönmek istese de daha önce alınmış güvenlik önlemlerinin hepsini terk etmenin çok doğru olmadığını hatırlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Bundan sonraki süreçte daha önce alışık olmadığımız bir düzen süreceğimiz kesin. Coronavirus salgınında aldığımız önlemlerin daha hafif versiyonlarını belki uzun süreler devam ettireceğiz. Hemen hiçbir şey yaşanmamış gibi eski hayatımıza dönmek, özellikle gebeler açısından doğru değil” açıklamasında bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, hamilelere normalleşme sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında 13 öneride bulundu.• • Öncelikle sosyal mesafeyi koruyun.

-Belki hükümetler tarafından zorunlu kılınabilecek maske takma kültürünü doğru ve sağlıklı bir şekilde uygulamaya devam edin.

-Maskesiz sokağa çıkmayın.

-Çok kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. Kalabalık ortam ve aile ziyaretlerinde ekstra dikkatli olun, maskeyi ihmal etmeyin.

-AVM, uçak gibi kapalı havalandırma sistemlerinin çalıştığı ortamlarda mecbur kalmadıkça bulunmayın.• Toplu yemek yenen restoranlara gitmeyin.

-Özlenen yaz tatili yaklaştığı için açık büfe sistemi ile çalışan mekanlardan olabildiğince uzak durun. • Ertelenebilecek aile içi, kişisel veya iş görüşmelerinizi olabildiğince erteleyin.

-Yapılması mümkün olan işleri olabildiğince elektronik yoldan ve sosyal medya aracılığıyla ile yapın, kişiler arası teması maksimum düzeyde azaltın.

-Toplu taşıma araçlarını mümkünse çok etkin kullanmayın.

-Tüm önlemelerin yanında sağlıklı yaşamaya, sağlıklı beslenmeye, uygun şartlarda spor yapmaya devam edin.

-Doktorların önerdiği tavsiyelere uyun, uygulayın ve düzenli kontrollerinizi güvenliğinizi alarak ihmal etmeyin.

-Gebelik sırasında ve daha sonra lohusalık süresince de olabildiğince fazla insan ile teması azaltın.

-Mutlaka bol sıvı alın.