Hamilelere grip aşısı uyarısı

Özdemir, hamilelikte gribe neden olan virüslerin bağışıklık sistemini baskıladığı için, normale göre gebelikte daha ağır seyreden ve daha uzun süren hastalığa neden olduklarını belirterek "Grip aşısı canlı aşı olmadığı için hamilelikte kullanılmasının sakıncası yok, hatta emziren anneler de güvenle yaptırabilirler” dedi.

Prof.Dr. Özdemir, hamilelikte gribin hafife alınmamasını vurgulayarak şu kurallara dikkat çekti:

“Virüs enfeksiyonu olduğu için antibiyotik kullanılmamalıdır. Ancak ikincil bir enfeksiyon olarak bakteriyel bir enfeksiyon da eklenirse o zaman doktora başvurmak koşuluyla antibiyotik kullanılabilir. Gripten korunmak için salgın dönemlerinde kapalı yerlerde mümkünse bulunmamak ve elleri çok sık yıkamak gerekir. En önemli ve etkili tedavi, düzenli uyku ve yatak istirahati ile iyi beslenme ve sıvı tüketimidir. Odaların iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Boğaz ağrısını gidermek için pastil kullanılabilir. Ateş durumunda parasetamol türü ilaç alınabilir. Burun tıkanıklığı olursa tuzlu su veya okyanus suyu rahatlıkla kullanılabilir. Hastalık düzelmeye başladığında, hemen normal gündelik hayata ya da işe dönülmemeli, tam bir iyileşme olana kadar dinlenmeye devam edilmelidir; aksi takdirde ikincil enfeksiyonların eklenmesiyle bir kaç hafta sürecek müzmin hastalığa yakalanılabilir.”

Özdemir, gribi hafife almamak gerektiğini belirterek şunları söyledi: "ağır seyrettiği zaman ölümlere kadar neden olabilecek vahim durumlara sebep olabilir. Mevsim sonbahar gribi çok sever, hava koşulları insan bünyesini altüst eder, okullar da açıldı ve yaklaşan kurban bayramı nedeniyle de hareketliliğin artacak olması gibi nedenlerden dolayı özellikle hamilelerin dikkatli olması gerekir.”

Senede bir defa yapılan aşının, grip salgını başlamadan önce yapılmasının önemini vurgulan Özdemir, “Grip salgını başladığı zaman birçok kişi hastalandığından aşı yaptırmanın önemi azalıyor. O nedenle salgın tam başlamadan önlem almak gerekir” dedi. Eylül-ekim aylarının grip mevsimi olması nedeniyle bu aylara dikkat çeken Özdemir, aşı yaptırmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.