Hamilelere sıkça sorulan sinir bozucu sorular

Hamilelerin en büyük korkuları göbeğinden kurtulamayacak olmalarını sanmalarıdır. Bu korku onlara yetmiyormuş gibi dışarıdan da birtakım sorulara maruz kalmak hamileler için sıkıcı bir hal alıyor. Hassas olan kadınlar hamilelik döneminde daha da hassaslaştıkları için hamileleri bunaltacak sorulardan kaçınmalısınız.

Deniyor muydunuz?

Bu sorunun tercümesi sen ve eşin sık sık seks yapıyor muydunuz demek. Bu soru tartışmalı bir noktaya değer. Bu soru hamile kadını hiçbir zaman iyi hissettirmez.

Hamilelerin bu soruya “ikimizde çok heyecanlıydık bebeğimizle tanışmak için sabırsızlandık” cevabını verebilir.

Bebeğinin ismini seçtin mi?

Her anne gibi tüm dünyaya bebeğinin adını duyurmak istedikleri bir gerçek ama zamanı gelince. Hamile kadınlar bazen bebeklerinin ismini önceden paylaşmak istemezler. Bu yüzden bebeklerinin ismini sorup hamileleri darlamayalım.

Hamileler bu soruya “henüz düşünme aşamasındayız, bebeğimizin ismine karar veremedik” diyebilirler.

Hangi bebek arabasını alacaksın?

Bu soru gayet masum gibi görünüyor, ancak tecrübelerimize göre, bu soru ebeveynlerin bebek arabası türüne karar vermelerini etkileyebilir. Söylediği bir bebek arabası türü hakkında yorum yapmanız onun aklını karıştırabilir.

Hamileler bu soruya “halen araştırma yapıyoruz herhangi bir tavsiyeye ihtiyacımız olursa sana haber vereceğiz” diyebilir.



Bebeğini emzirecek misin?

Bu kişisel soruyu hamilelere sormak ne kadar doğru? Kendi tecrübelerinizden bahsederek hamilelerin kafasını karıştırmak doğru bir hareket değildir.

Hamileler bu soruya “bebeğim için en doğru kararı vereceğim” diyebilir.

Epidural doğum mu yapacaksın?

Bu soru kimin sorduğuna da bağlı olarak değişebilir. Epidural doğumun da normal bir doğum yolu olduğunu unutmayın. Hamile kendi tercihini kendi vermelidir.

Hamileler bu soruya "buna zamanı gelince karar vereceğim, doktorum nasıl ilerleyeceğimi bilgilendirecektir” diyebilir.

Masrafları nasıl karşılayacaksınız?

Evet, insanların maddi durumunu sormak artık normal bir davranış gibi algılanıyor. Bu soruyu soranlar tüm maddi hesaplarınızı karşı tarafa sunmak zorundaymışsınız gibi hissediyorlar.

Hamileler bu soruya “herkesin yaptığı gibi maaşımızla karşılayacağız” diyebilirsiniz.

Benim doğum hikayemi duymak istiyor musun?

Çoğu insan sadece travmatik masallara sahip olunca paylaşma ihtiyacı duyar. Hamile kadın zaten ihtiyaç duyarsa bu soruyu siz ona yöneltmeden kendisi size soracaktır.

Hamileler bu soruya “ben bu konuda biraz gerginim, kendimi hazır hissedince dinlerim” diyebilir.

Karnına dokunabilir miyim?

Bu sorunun artık bir klasik olduğunu herkes biliyor. Ancak gerçek şu ki, sıkıntı seviyesi soran kişiye bağlıdır. Bu soruyu soran yeğeniniz mi ev sahibiniz mi?

Hamileler bu soruya “ bugün biraz midem bulanıyor kendimi iyi hissetmiyorum, özür dilerim” diyebilir emin olun kimse bu durumla uğraşmak için diretmeyecektir.

Merve Ağdağlı / PembeNar Özel