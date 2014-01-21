Hamileliğin değiştirdiği 5 şey!

İlgi meraklısı biri olabilirsiniz



Hamilelik ile birlikte artan hormonlarınız sebebiyle ilgi meraklısı, çabuk duygulanan ve baş etmesi zor biri olabilirsiniz. Endişe, panik, korku, duygusallık ve daha pek çok duygusu uçlarda yaşayabilir zaman zaman eşinizi zor durumda bırakabilirsiniz.Pek çok kadının hamileliğin başında terk edilme korkusu yaşar. İlişkinizi sağlama almak için hislerinizi eşinizle paylaşmalısınız. Her halinizi anında algılamanızı ve anlamasını beklemek bencillik olacaktır.



Annelik duygusuyla dolu olacaksınız



Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren annelik duygusunu tüm hücrelerinizde hissedeceksiniz. Ancak babalık duygusunu hissetmesi eşiniz için biraz zaman alabilir. Bu süreyi ona tanımalı ve yeterince heyecanlı olmadığını düşünmemelisiniz.

Eşiniz dışlanmış hissedebilir



Tüm ilgi sizde toplanacağından aile ve arkadaş çevresinde eşiniz kendisini dışlanmış hissedebilir. Sürekli kendinizden ve hamileliğinizden bahsederken onu göz ardı ediyor olabilirsiniz. Dengeyi kurmak oldukça önemlidir.

İlişkiniz daha yakın bir hal alabilir



Hamilelikte kusma, gaz çıkarma, mide bulantısı gibi insanın kendini savunmasız hissettiği durumlar sık sık yaşanır. Kendinizi sıkarak eşinizle aranıza mesafe koymaya çalışmayın. Aksine birbirinize karşı tolerans gösterdiğiniz bir boyuta atlayarak bu tür talihsiz anlar yaşadığınızda gülümseyip geçmeyi deneyebilirsiniz.

Seks hayatınız durgunlaşabilir



Erkekler eşlerinin hamile olduğunu öğrendiğinde genellikle zarar veririm düşüncesiyle cinsel açıdan biraz çekingen davranabilir. Kadınlar ise hamileliğin yarattığı değişimler sonucu yorgun ve bitkin hissedebilir. Bu iki etmen bir araya geldiğinde seks hayatınız durgunlaşabilir. Hamilelikte seksin belli durumlar haricinde hiç bir zarar yaratmadığı gerçeğini aklınızda bulundurun ve bu konuyla ilgili endişelerinizi doktorunuza danışın.

Çeviri: Gizem Aydoğan