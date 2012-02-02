Hamilelik belirtileri nelerdir?

Bir kadının hayatında en önemli dönemlerden biri olan hamilelik birçok açıdan dikkat edilmesi ve hassas olunması gereken uzun bir süreci kapsar.



Hamile kalmak için bir kadının en verimli olduğu zamanlar 18-35 yaş arasıdır. Bu dönemde kadın vücudu kendi gelişimini tamamladığı için bebeğin sağlıkla gelişmesi için uygun şartları sağlayabilir.



Hamile olduğumuzu nasıl anlayabiliriz?



Gebeliğin en önemli bulgusu adet gecikmesidir. Ancak her adet gecikmesi gebelik anlamına gelmez. Döneminiz geciktiğinde hemen bir hamilelik testi yaptırırsanız işinizi şansa bırakmamış olursunuz.



Kabızlık da hamilelik döneminde sıkça karşılaşabileceğiniz bir sorundur. Gebelik hormonları tüm düz kaslarda olduğu gibi sindirim sisteminin düz kaslarında da gevşemeye neden olurlar. Bu gevşeme bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla sonuçlanır. dolayısıyla bu da kabızlık problemi yaşamanıza neden olabilir. Bu bulgu elbette bütün hamileler için geçerli değildir.



Hamilelik sürecinin ilk dönemlerinde gebelik hormonlarının etkisiyle özellikle sabahları bulantı şikayetleri sıklıkla meydana gelir.



Hamilelikte vücudunuzda östrojen salgısı önemli ölçüde artar. Bu nedenle daha önceden hiç akıntı şikayetiniz olmasa bile gebelikte günlük ped kullanacak şiddette koyu kıvamlı ve açık renkli vajinal akıntı ortaya çıkabilir.



Gebeliğin ilk dönemlerinde sık idrara çıkma gibi bir belirtiyle de karşılaşmanız mümkündür. Uterusun büyümesiyle yakınında bulunan mesaneye baskı yaparak bu organın dolma kapasitesini azaltır. bu sebeple sık idrara çıkabilirsiniz.



Hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da kalma ihtimaliniz varsa bu belirtilerin de rehberliğinde en kısa zamanda kadın doğum doktorunuzla görüşerek gerekli testleri yaptırabilirsiniz.