Hamilelik boyunca diş eti iltihaplanmalarına dikkat

Hamileliğin sürmesi için büyük önem taşıyan östrojen ve progesteron gibi hormonların düzeyi hamilelik boyunca vücutta önemli ölçüde artmaktadır. Buna bağlı olarak, özellikle ikinci ve sekizinci aylar arasında diş eti dokularında meydana gelen plak oluşumu, kolaylıkla kanayan şişmiş diş etlerine yol açmaktadır. Bu durum gebelik gingivitisi olarak da bilinir.

Gebelik gingivitisi ise hem gingiva inflamasyonu hem de prostaglandinlerin oluşumunu arttırmaktadır. Gebelik gingiviti nedeniyle yükselmiş olan prostaglandin E2 (PGE2) düzeyi erken doğumu tetikleyerek düşük doğuma yol açabilir. Ayrıca hamileliğin üçüncü aylarında görülen diş eti bakteriyemi bebeğin organ gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Merkezi İsviçre’de bulunan Toothfriendly International Derneği’nin Türkiye’deki yerel kuruluşu olan Diş Dostu Derneği, anne adaylarını hamilelik süresince diş hekimlerini ziyaret etmelerini öneriyor ve hamilelikte ağız ve diş sağlığının korunmasıyla ilgili şunları ekliyor:

• Öncelikle ağız sağlığınızın tespiti için doktorunuzla bir randevu ayarlayın.

• Günde en az iki kez, flor ihtiva eden bir macun ile dişlerinizi yeterli sürede fırçalayın.

• Günde en az bir kez diş ipi ile dişlerinizin arasını temizleyin ve flor içeren gargaralar ile bu temizliği destekleyin.

• Diyetinizdeki karbonhidrat ve asitli içeceklerin miktarını düzenleyin.

• Kusma atakları sonrası ağzınızı bol su veya bir çay kaşığı yemek sodasını bir bardak ılık suda çözerek hazırladığınız gargara ile çalkalayın.

• Yılda en az bir kez diş etlerinizi kontrol ettirin ve profesyonel temizliğini yaptırın.

Diş eti rahatsızlıklarının hamilelerde görülmesinin bir diğer yaygın sebebi ise insandan insana bulaşabilen bakterilerdir.

Toplumda koruyucu diş hekimliği, beslenme alışkanlıkları ve diş bakımının ağız ve beden sağlığında ki önemini kavramış bilinçli bireylerin sayısını arttırmayı vizyon edinen Diş dostu Derneği diş kliniklerinde gerekli sterilizasyonun sağlandığını ve “koruyucu diş hekimliği” uygulamalarının gerçekleştirildiğini belgelemek amacıyla ”Diş Dostu Klinik” Projesi’ni başlattı. 2011 yılı Kasım ayında başlatılan projeye dahil olan klinikler çeşitli denetim aşamalarından geçerek gerekli hijyen koşullarını sağladıklarını hastalarına belgeleyebiliyorlar.

Toplumda süre gelen hamilelik esnasında diş tedavisinin yapılamayacağı anlayışıyla ilgili Diş Dostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mıgır Gülezyan şöyle konuştu: ” Hamilelik dönemi, diş tedavilerinizin yapılmasına engel değildir. Aksine bu dönemde ağız enfeksiyonlarının kontrolü ve tedavisi bebeğe bakteri geçiş riskini azaltmaktadır. Birçok çalışma ileri derecede diş eti iltihabı olan bireylerin düşük kiloda veya erken doğum yapma olasılığının daha yüksek olduğunu vurgulamaktadır. Yapılan rutin kontrol ve tedavilerle yaşam kaliteniz yükselir ve sorunsuz bir hamilelik geçirme şansınız artar.”