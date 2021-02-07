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07.02.2021 - 04:12 |

Hamilelik Hesaplama Nasıl Yapılır? Adet Gününe Göre Hamilelik Haftası Hesaplama

Hamile kalmak isteyen kişiler ilk olarak yumurtlama dönemlerini hesaplayarak hamile kalmaları için uygun olan zamanı öğrenmek ister. Bu yüzden de adet dönemlerine göre hamilelik dönemlerini hesaplamak için teknikler mevcuttur. Aynı zamanda kaç haftalık hamile olunduğunun hesaplanması da yapılmaktadır. Hamilelik hesaplama nasıl yapılır? Adet gününe göre hamilelik haftası hesaplama işlemi nasıl yapılmaktadır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Hamilelik Hesaplama Nasıl Yapılır? Adet Gününe Göre Hamilelik Haftası Hesaplama
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Adet tarihlerine göre kişinin hamilelik hesaplama yapması oldukça güvenilir bir yöntem olarak bilinmektedir. Aynı zaman da hamile olan kişiler de kaçıncı hamilelik haftası içerisinde bulunduğunu hesaplayabilir. Bu şekilde tarihleri kullanarak daha güvenilir bir şekilde hesaplama yapabilirsiniz.

Hamilelik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hamilelik hesaplamak isteyen kişilerin ilk olarak son adetlerinin başlangıç tarihini bilmeleri gerekmektedir. Doktorlar da hamilelik tarihini hesaplayacakları zaman sanılanın aksine döllenme tarihini önemsemezler. Asıl önemli olan kişinin son adet olduğu dönem olarak ifade edilmektedir. Yine de hesaplama yapılacağı zaman doğuma kadar 40 haftalık bir sürecin geçmesi gerektiği söylenebilir. Buna rağmen erken doğumlar yaşanabildiği gibi normal doğum süresi içerisinde sancısı gelmeyen ve daha ileriki tarihlerde doğum yapan kişilerde bulunmaktadır.

Adet Gününe Göre Hamilelik Haftası Hesaplama

Kişiden kişiye farklılık gösterme ihtimali olsa bile çoğu hamilelik ortalama olarak 40 hafta sürmektedir. Doğumun gerçekleşeceği zamanı yaklaşık olarak hesaplamak isterseniz eğer son adet tarihinden sonra 280 gün saymanız gerekecektir. Aynı zamanda hamilelik haftasını hesaplamak isteyen kişiler şuan ki tarihten en son adet gördüğü zamanı çıkarır ve çıkan sonucu da yediye bölerek sonuca ulaşır. En güvenilir ve kesin sonuç olarak hamilelik tarihinizi hesaplamak isterseniz döllenme tarihini değil de adet olduğunuz son tarihi baz alarak hesaplama yaptığınız takdirde en doğru sonuca ulaşabileceksiniz.

 

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