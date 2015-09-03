Hamilelik yogasının faydaları

Hamilelik döneminde esneklik kazanmak ve nefesi doğru kullanmayı öğrenmek anne bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Anne adaylarını bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak güçlendirerek doğru nefes almayı öğreten, böylelikle konforlu bir doğum sürecine hazırlayan “Hamilelik Yogası”, Memorial Ankara Hastanesi’nde başlıyor.

05 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve her Cumartesi 13.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek Hamilelik Yogası, ücretsiz olarak anne adaylarının katılımına açık olacak.

Yoga Uzmanı Dr. Neslihan İskit, gebelik süresince yapılması önerilen “Hamilelik Yogası” programının faydaları hakkında bilgi verdi:

Hamilelik dönemini rahat geçirmek için yoga yapın

Bir kadının hayatı boyunca yaşadığı en özel dönem olarak adlandırılan gebelik, kadının gücünü ve esnekliğini keşfedeceği önemli bir fırsattır. Bu süreçte kadın vücudunda fiziksel, hormonal ve psikolojik birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişim sürecini sıkıntılar ve zaman zaman da mutsuzlukla geçirmek yerine, hamileliğin her anının keyfini çıkarmak için yoga denenmelidir. Yoga, bedenin, zihnin ve ruhun birleşmesi anlamına gelir. İyi bir hamilelik dönemi için anne adayına ait bu üçlünün tam bir uyum içinde çalışması gerekir.

Yoga anne adayının kendini daha güçlü hissetmesini sağlar

Doğum, hayattaki en önemli değişimdir. Bu değişim sürecini huzurlu ve mutlu geçirmek için yoga yapılmalıdır. Gebelik süresince düzenli yapılan yoga programı ile duruş bozuklukları en aza indirilir. Hamile kadının fiziksel kondisyonu korunur. Bulantılar son bulur. Solunum ve dolaşım sistemi güçlendirilir.

Omurgadaki değişikliklerin yeniden yapılandırılması ve karın kaslarının güçlendirilmesiyle kolay doğum sağlanır. Yoga, sadece vücudu fiziksel olarak güçlendirmekle kalmaz. Artık eskisi gibi her şeye alınan, çabuk kırılan ve pes eden duygulardan kurtulup daha güçlü olmaya başlanır.

Doğum sonrası ilk 3 ayda da yogaya devam edin

Hamilelik boyunca yapılacak düzenli yoga programı, gebenin yaşam enerjisi yükselterek daha sakin ve daha konsantre olmasını sağlar. Yoga sayesinde nefesini kontrol etmeyi öğrenen anne adayının doğum kanalındaki gerginlik rahatlar. Böylelikle doğum daha hızlı ve kolay gerçekleşir.

İyi bir hamilelik geçirmek ve bebek dünyaya geldikten sonraki ilk 3 ay oldukça önemlidir. Bu nedenle, hamilelik yogası, bebeğin anne rahmine düştüğü andan başlayıp doğumdan sonraki 3. ayda tamamlanmalıdır. Bu dönemde diğer hamilelerle zaman geçirmek ve duyguları paylaşmak annenin daha huzurlu hissetmesini sağlayacaktır. Bu huzurun bebeğe yansıması onun tüm hayatını etkileyen bir unsurdur.