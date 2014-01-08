Hamilelikte aspirin alınabilir mi?

Genellikle aspirin hamileler için sorun teşkil etmez. Hamileliğin başlarında veya ortalarında arada bir alınan tek bir doz sorun yaratmasa da düzenli olarak yetişkin dozunda kullanılırsa soruna yol açabilir.



Araştırmalar aspirin ile hamilelikteki pek çok komplikasyonu ilişkilendirmektedir. Bazı araştırmalara göre döllenme esnasında ve hamileliğin başlarında alınan aspirin düşük riskini arttırmaktadır. Bazı uzmanlar da yetişkinlere önerilen dozlarda alınan aspirinin, bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceğini öne sürmektedir.



Hamileliğin sonralarında tam doz alınan aspirinin doğumu geciktirebileceği, kalp ve akciğer hastalıkları riskini arttırabileceği, siz ve bebeğinizde kanama sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor.



Ancak doktora danışılarak belirli sağlık sorunları sebebiyle düzenli olarak kullanılan aspirine devam edilmesi gerekebiliyor.

Düzenli kullanılan aspirinin preeklampsi riski yüksek gebelerde işe yaradığını gösteren araştırmalar da bulunmaktadır.

Her türlü sağlık sorununda ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Çeviri: Gizem Aydoğan