Hamilelikte aspirin güvenli mi?

Genel olarak hamilelikte aspirin ve ibuprofen kullanımı önerilmiyor.



Aspirin, kanın pıhtılaşma sürecine etki ediyor. Sonuç olarak hamilelikte özellikle 32. hafta sonrasında alınan aspirin annede veya bebekte kanamalara sebep olabilir. Aspirin ve ibuprofen bebeğin akciğerlerinde yüksek kan basıncıya sebep olabiliyor ve doğum süresini de uzatabiliyor.



Bazı durumlarda tıbbi gerekçelerle düşük dozlarda aspirin kullanılabiliyor. Ancak her ilaçta olduğu gibi aspirinin de basit bir ağrı kesici dahi olsa risk oluşturabileceği göz önünde tutulmalı, mutlaka doktora danışılmalıdır.

